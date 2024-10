Thượng đỉnh BRICS ở Nga: Bước ngoặt mới của chính trị thế giới

BRICS giúp đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu Theo China Daily, các thành viên BRICS chia sẻ mối quan tâm và thể chế chung có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bớt cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng ở Nam bán cầu, nhờ vào: Thứ nhất, năng lực mạnh mẽ trong cả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của BRICS. Các thành viên BRICS hiện tại đóng góp 42% sản lượng lương thực toàn cầu và tiêu thụ khoảng 40% mức tiêu thụ toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc để đảm bảo an ninh lương thực trong nhóm. Thứ hai, năng lực xuất khẩu nông sản ngày càng tăng của các thành viên BRICS sẽ cho phép nhóm này đóng vai trò xây dựng lớn hơn nữa trong an ninh lương thực toàn cầu. Các thành viên BRICS có lợi thế về xuất khẩu các loại cây lương thực chính, chiếm 39% lượng gạo xuất khẩu toàn cầu, 33% lượng lúa mì xuất khẩu và 23% lượng ngô xuất khẩu. Thứ ba, cam kết của BRICS về hợp tác nông nghiệp đã đặt nền tảng vững chắc cho những đóng góp tiếp theo của nhóm này vào an ninh lương thực toàn cầu.