Hội đồng An ninh Nga ngày 5-8 thông báo Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã đến Iran trong chuyến thăm làm việc theo kế hoạch nhằm thảo luận các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực, theo hãng tin Sputnik.

Trong chuyến thăm Iran, ông Shoigu sẽ hội đàm với người đồng cấp Iran - ông Ali Akbar Ahmadian, và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri. Ông Shoigu cũng sẽ hội kiến Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Chương trình nghị sự bao gồm nhiều vấn đề hợp tác giữa Nga và Iran tại Tehran, trong đó có an ninh và kinh tế.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. Ảnh: CƠ QUAN BÁO CHÍ BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Pezeshkian tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan (Nga) vào tháng 10 tới.

Hồi tháng trước, ông Pezeshkian nhấn mạnh rằng Nga là "một đồng minh chiến lược và là nước láng giềng có giá trị của Iran và chính quyền của tôi sẽ vẫn cam kết mở rộng và tăng cường hợp tác” giữa hai nước.

Việc Thư ký Hội đồng An ninh Nga tới Iran diễn ra trong bối cảnh Israel đang chuẩn bị ứng phó với một cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran và lực lượng Hezbollah (Lebanon) sau vụ lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh và chỉ huy Hezbollah Fuad Shukr bị ám sát.

Iran, Hamas cáo buộc Israel đứng đằng sau cái chết của lãnh đạo Hamas. Cho đến nay Israel chưa thừa nhận hoặc phủ nhận việc ám sát ông Haniyeh.

Trong cuộc họp báo ngày 5-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Nasser Kanaani nói rằng việc Israel ám sát ông Haniyeh khi ông này là khách mời chính thức của Iran tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Pezeshkian là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như các chuẩn mực của cộng đồng quốc tế, theo hãng thông tấn IRNA.

"Chúng tôi [các quan chức Iran] xem xét quyền bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình” - ông Kanaani nói.

