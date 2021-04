Theo Nationa Geographic, sư tử và linh cẩu là hai kẻ săn mồi thường có sự trùng lặp trong môi trường sống cũng như con mồi mà chúng săn được.

Sự cạnh tranh giữa linh cẩu và sư tử để tranh giành tài nguyên dẫn đến hành vi giết hại con non của nhau. Đó là lý do những con sư tử trưởng thành sẵn sàng lao vào giết chết linh cẩu, đặc biệt là con non mà không cần lý do.

Sư tử thường lớn gấp 3-4 lần linh cẩu, nhưng đàn linh cẩu biết cách sử dụng chiến thuật để quây đánh sư tử. Theo trang Animal, những con sư tử học cách nhận biết tiếng kêu gọi đồng loại của linh cẩu để tìm đến cướp mồi.

Tranh chấp địa bàn giữa sư tử và linh cẩu thường diễn ra thường xuyên. Các nhà nghiên cứu từng quan sát cuộc xung đột giữa quần thể sư tử và linh cẩu ở Ethiopia vào tháng 4.1999.