Sputnik: Nhiều quan chức quốc phòng cấp cao Nga bị Ukraine "nhắm mục tiêu"

Một thành viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Ảnh: TASS.

"Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã ngăn chặn một loạt âm mưu ‘tấn công khủng bố’ do các cơ quan đặc biệt của Ukraine lên kế hoạch nhằm vào các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga”, FSB tuyên bố.

FSB không cho biết các quan chức quốc phòng nào của Nga bị Ukraine nhắm tới, nhưng tiết lộ đây đều là các quan chức có liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra. Người thân của các quan chức này cũng bị các cơ quan an ninh Ukraine nhắm tới, theo FSB.

Nhờ vào các biện pháp phòng ngừa, FSB đã phanh phui các âm mưu, bắt giữ 4 công dân Nga bị cáo buộc chuẩn bị thực hiện các vụ ám sát nói trên. FSB đã nâng cao cảnh giác và mức độ kiểm tra an ninh kể từ khi trung tướng Igor Kirillov - tư lệnh Lực lượng phòng vệ bức xạ, hóa học và sinh học của quân đội Nga – bị ám sát vào tuần trước. Vụ ám sát nghi do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) lên kế hoạch thực hiện.

FSB cũng tuyên bố phát hiện một cư dân sống ở Moscow được các cơ quan đặc biệt của Ukraine tuyển dụng để thu thập thông tin tình báo về các mục tiêu ám sát.

FSB tiết lộ, các cơ quan đặc biệt của Ukraine có ý định lên kế hoạch ám sát nhiều quan chức Nga bằng bom. Các trang thiết bị dùng để chế tạo bom được chuyển vào Nga bằng cách giấu chúng trong các thiết bị gia dụng, dụng cụ và phụ tùng ô tô.

Kiểm tra các nghi phạm, FSB tìm thấy thuốc nổ tự chế và thiết bị liên lạc phục vụ các hành động phạm pháp. “Một thiết bị nổ, được ngụy trang thành sạc dự phòng có gắn nam châm, được thiết kế để đặt bên dưới chiếc xe công vụ của một quan chức quốc phòng cấp cao Nga”, FSB tiết lộ, cho biết vụ nổ sẽ được kích hoạt từ Ukraine.

Đối với một âm mưu ám sát khác, FSB phát hiện thiết bị nổ được ngụy trang dưới dạng một tập tài liệu, giao đến tay quan chức quốc phòng Nga. Theo FSB, các nghi phạm có liên quan tới âm mưu ám sát như trên có thể đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân.

Tuần trước, tờ Financial Times (FT) của Anh tiết lộ, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đóng vai trò chính trong các hoạt động gián điệp và ám sát trong lãnh thổ Nga.

Cuộc đối đầu phía sau hậu trường giữa SBU (Ukraine) và FSB (Nga) còn được coi là “cuộc chiến bóng tối”. Nhân sự cấp cao của hai cơ quan an ninh này gồm những người từng thuộc Ủy ban An ninh Quốc gia (KGB) thời Liên Xô.