Sống sót sau 8 ngày mắc kẹt giữa sông: Con người sống được bao lâu khi không ăn uống?

Anh Phan Minh Thắng (Gia Lai) bị mắc kẹt 8 ngày khi xung quanh là nước lũ chảy xiết, không có đồ ăn và nước uống sạch. Ảnh: PLO

Ngày 24/9, anh Phan Minh Thắng được phát hiện mắc kẹt trên sông Ayun, Gia Lai. Theo Công an huyện Mang Yang (Gia Lai), trước đó 8 ngày, anh Thắng đi xem câu cá, ngủ quên trên bờ sông rồi bị nước lũ dâng cao cuốn trôi. May mắn, anh Thắng bám được vào bụi cây giữa sông. Giữa những cơn mưa không ngớt và dòng nước chảy xiết, anh nhiều lần cầu cứu trong vô vọng. Đã có lúc anh tưởng chừng như mất hết hy vọng trở về, nhưng phép màu đã xảy ra. Anh Thắng được giải cứu kịp thời chiều 24/9, sống sót một cách kỳ diệu suốt 8 ngày trong điều kiện thiếu đồ ăn và nước uống sạch.

Sống sót thần kỳ

Câu chuyện của anh Phan Minh Thắng ở Gia Lai là một trong số nhiều trường hợp sống sót kỳ diệu khác đã được ghi nhận trên toàn thế giới.

Một ví dụ tiêu biểu là Peter Skyllberg, người Thụy Điển, đã sống sót hai tháng khi bị mắc kẹt trong ô tô phủ đầy tuyết ở miền bắc Thụy Điển vào tháng 12/2011. Theo BBC News, Peter chỉ nhờ vào việc ăn tuyết để duy trì sự sống trong điều kiện nhiệt độ xuống tới -30 độ C.

Bên trong chiếc ô tô bị tuyết phủ kín của Peter Skyllberg. Ảnh: Scanpix

Một ví dụ khác là Rita Chretien, nữ du khách Canada, đã sống sót suốt 50 ngày trong vùng hoang dã Nevada (Mỹ) vào năm 2011 với chỉ một ít đồ ngọt và nước suối. Mặc dù bị suy kiệt nghiêm trọng, bà vẫn giữ được sự tỉnh táo khi được tìm thấy​.

Một trường hợp khác cũng gây ấn tượng mạnh là Mitsutaka Uchikoshi. Người đàn ông này đã sống sót 24 ngày không có thức ăn hay nước uống trong điều kiện thời tiết lạnh năm 2006, sau khi ông mất tích trong chuyến leo núi ở miền tây Nhật Bản. Uchikoshi được tìm thấy với nhiệt độ cơ thể là 22 độ C - thấp hơn gần 15 độ C so với bình thường. Các bác sĩ sau đó phải kinh ngạc vì tốc độ phục hồi của Uchikoshi sau khi được giải cứu.

Những trường hợp như trên không chỉ là minh chứng cho sự dẻo dai của cơ thể con người, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần kiên định trong tình huống nguy hiểm. Khả năng thích ứng của cơ thể khi thiếu thức ăn và nước uống - 2 yếu tố quan trọng để tồn tại.

Cơ thể sẽ ra sao nếu thiếu đồ ăn thức uống?

Khi cơ thể thiếu thức ăn, nó sẽ bắt đầu sử dụng lượng glucose trong máu và gan. Khi nguồn này cạn kiệt, cơ thể chuyển sang đốt cháy mỡ để duy trì năng lượng, một quá trình gọi là ketosis. Theo Health Line, quá trình này giúp cơ thể có thể kéo dài sự sống trong nhiều tuần mà không có thức ăn​. Tuy nhiên, khi mỡ dự trữ cạn kiệt, cơ thể phải sử dụng protein từ cơ bắp, bao gồm cả cơ tim, dẫn đến nguy cơ suy tim​.

Không có nước uống đáng sợ hơn không có đồ ăn. Ảnh minh họa: iStock

Không có nước uống nguy hiểm hơn nhiều so với thiếu thức ăn. Theo ZME Science, không có cơ chế nào trong cơ thể để thay thế lượng nước bị mất, do đó việc thiếu nước sẽ dẫn đến tử vong nhanh hơn. Chỉ sau vài ngày không có nước, cơ thể sẽ gặp phải các triệu chứng như khô da, chóng mặt, và có thể dẫn đến suy thận​. Trong trường hợp của anh Thắng, thanh niên này cho biết trong nhiều ngày liền chỉ uống nước sông cầm cự, không có đồ ăn. Cơ thể ngày một suy kiệt, nhiều lúc mê man, chỉ tỉnh khi có nước dâng lên.

Làm sao có thể sống sót khi thiếu đồ ăn và nước uống?

Sự thích nghi của cơ thể là yếu tố giúp con người tồn tại khi thiếu thức ăn và nước uống. Theo ZME Science, người có lượng mỡ dự trữ cao hơn sẽ sống sót lâu hơn vì cơ thể có thể sử dụng mỡ để tạo năng lượng​. Tuy nhiên, trong trường hợp thiếu nước, cơ thể không có nguồn dự trữ và sẽ gặp nguy hiểm chỉ sau 2-4 ngày.

Môi trường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc sống sót. Theo BBC News, trường hợp của Peter Skyllberg là minh chứng rõ ràng về việc môi trường có thể đóng vai trò quyết định trong việc sinh tồn. Lớp tuyết phủ quanh xe đã tạo hiệu ứng "lều tuyết", giữ cho bên trong không quá lạnh. Điều này giúp cơ thể Peter không mất nhiệt quá nhiều, cho phép ông tiết kiệm năng lượng để tồn tại suốt 2 tháng​.

Chuyên gia nói gì?

Yếu tố tinh thần đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định sự sống sót của con người, đặc biệt trong những tình huống hiểm nghèo.

Theo BBC News, giáo sư Stephen Joseph từ Đại học Nottingham (Anh) chỉ ra rằng khi rơi vào tình huống sinh tử, cơ thể con người có thể chuyển sang chế độ "chiến đấu hoặc bỏ cuộc", kích hoạt cơ chế phản ứng mạnh mẽ nhờ lượng adrenaline gia tăng. Ông nhận định, những người duy trì được hy vọng, khả năng tự điều chỉnh tinh thần và không hoảng loạn sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Theo ông Joseph, "hy vọng là chìa khóa quan trọng để vượt qua khó khăn"​.

Ngoài yếu tố tinh thần, cơ thể con người có khả năng thích nghi và duy trì năng lượng trong những điều kiện khắc nghiệt. Tiến sĩ Mike Stroud, một chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Southampton (Anh), cho biết con người có thể sống sót mà không có thức ăn trong thời gian lên tới 60 ngày nếu có điều kiện môi trường phù hợp.

Tuy nhiên, ông Stroud nhấn mạnh rằng yếu tố môi trường đóng vai trò quyết định, như trong trường hợp của Peter Skyllberg, người đã sống sót 60 ngày trong chiếc xe phủ tuyết ở Thụy Điển. Ông lý giải rằng cơ thể bắt đầu giảm dần việc sản xuất nhiệt và giảm các hoạt động sinh học không cần thiết để tiết kiệm năng lượng.

Ông Stroud cũng chỉ ra, sự khác biệt về thể trạng và lượng mỡ dự trữ của từng người có thể ảnh hưởng đến khả năng tồn tại. Ví dụ, những người có lượng mỡ dự trữ lớn hơn sẽ có thể tồn tại lâu hơn nhờ khả năng chuyển hóa mỡ thành năng lượng. Tuy nhiên, khi cơ thể chuyển sang giai đoạn phân hủy protein từ cơ bắp để duy trì năng lượng, các cơ quan dần ngừng hoạt động, và nguy cơ tử vong sẽ tăng lên​.

Bà Rita Chretien (phải), nữ du khách Canada, đã sống sót suốt 50 ngày trong vùng hoang dã Nevada (Mỹ) vào năm 2011 với chỉ một ít đồ ngọt và nước suối. Ảnh: Reuters

Bác sĩ Catherine Collins từ Hiệp hội Dinh dưỡng Anh cũng nhấn mạnh rằng trong quá trình thiếu thức ăn, cơ thể con người có thể thay đổi cách hoạt động để tiết kiệm năng lượng. Theo bà, cơ thể có thể "tái cấu trúc" để giảm thiểu lượng calo cần thiết bằng cách giảm tốc độ trao đổi chất, giúp kéo dài thời gian tồn tại​.

Những yếu tố này kết hợp lại tạo ra một hệ thống sinh tồn phức tạp, nơi không chỉ thể chất mà tinh thần cũng đóng vai trò quyết định trong khả năng sống sót của con người.

Những câu chuyện sống sót kỳ diệu như của anh Phan Minh Thắng, ông Peter Skyllberg hay bà Rita Chretien là minh chứng cho sức mạnh phi thường của cơ thể con người. Chúng cũng nhấn mạnh rằng trong hoàn cảnh khó khăn, không chỉ có thể chất mà tinh thần, ý chí kiên định cũng đóng vai trò quyết định trong việc giành lại sự sống.

