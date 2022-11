Rắc rối liên quan đến món quà đặc biệt từ Triều Tiên

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhiều năm gắn bó với hai chú chó là quà tặng từ Triều Tiên

Cựu Tổng thống Moon Jae-in đầu tuần qua tuyên bố, ông sẽ trả lại cho chính phủ hiện tại 2 con chó giống Pungsan vốn là quà tặng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi họ gặp nhau vào năm 2018 tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba.

Hai chú chó được đặt tên là Gomi và Songkang. Vào năm 2021, Gomi đã sinh được 7 con chó con. Một trong số đó được vợ chồng cựu Tổng thống Moon Jae-in nuôi, trong khi 6 con còn lại được chia cho các gia đình khác. Trước khi rời Văn phòng Tổng thống, ông Moon Jae-in đã nói chuyện với Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol về những chú chó này. Ông Yoon đã đề nghị người tiền nhiệm tiếp tục nuôi đàn chó và lời đề nghị đã được ông Moon chấp nhận. Tuy nhiên, bất kỳ món quà nào mà một tổng thống đương nhiệm nhận được đều thuộc về Chính phủ Hàn Quốc.

Vì thế, trước khi ông Moon hết nhiệm kỳ, một thỏa thuận đã được ký giữa Thư ký của Tổng thống và người đứng đầu Cục Lưu trữ Tổng thống vào thời điểm đó. Văn bản này xác nhận rằng, Bộ Nội vụ và An ninh sẽ chi trả chi phí nuôi dưỡng 3 con chó cho ông Moon Jae-in. Cơ quan nói trên sau đó còn đưa ra một dự thảo cấp 2,5 triệu won hàng tháng cho việc này. Nhưng kế hoạch vẫn chưa được thực hiện, do vấp phải sự phản đối của Bộ Nội vụ và An ninh cũng như Bộ Tư pháp.

Theo thông báo được cựu Tổng thống đưa ra hôm 7-11, ông sẽ trả lại 3 con chó cho chính phủ vì không có trợ cấp nuôi dưỡng. “Cựu Tổng thống Moon đã nuôi những con chó Pungsan trong một thời gian dài. Ông rất thất vọng khi phải trả lại chúng, đặc biệt là vào thời điểm này khi Gomi trải qua cuộc phẫu thuật. Nhưng ít ra ông được an ủi vì có thể chăm sóc chúng thêm 6 tháng sau khi nghỉ hưu. Chúng tôi tin rằng, Văn phòng Lưu trữ Tổng thống sẽ chăm sóc tốt những con chó đó, nhưng hy vọng họ cũng sẽ quan tâm đến chúng về mặt tình cảm” - cựu Tổng thống viết trong một bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội.

Về nguyên nhân, văn phòng của ông Moon Jae-in hé lộ rằng, sự việc không suôn sẻ do “sự phản đối không giải thích được” từ chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Yoon Suk-yeol. Văn phòng Tổng thống Moon cho biết trên Facebook: “Văn phòng Tổng thống có vẻ tiêu cực trong việc giao quyền quản lý đàn chó Pungsan cho cựu Tổng thống Moon. Nếu đúng như vậy, chúng ta có thể thoải mái về việc này, vì sự giao phó như vậy là dựa trên thiện chí của cả hai bên... mặc dù kết thúc khá đáng tiếc vì chúng là những con vật mà ông ấy đã gắn bó”.

Nhật báo Chosun Ilbo cùng ngày 7-11 dẫn lời các quan chức quốc hội và chính phủ giấu tên, rằng đã có tranh luận về việc có nên cung cấp cho ông Moon khoản trợ cấp hàng tháng khoảng 2,5 triệu won (1.800 USD) hay không. Một quan chức tại Bộ Tư pháp cho biết, họ không phản đối ý tưởng này và các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra. Được biết, Tổng thống Yoon Suk-yeol, hiện cũng nuôi 4 con chó và 3 con mèo, đã phủ nhận việc ngăn cản người tiền nhiệm giữ những con chó được Triều Tiên tặng. Tuyên bố từ Nhà Xanh hôm đầu tuần khẳng định, cuộc thảo luận giữa các bộ liên quan đang diễn ra.

Từ trước đến nay, loài chó được coi là biểu tượng cho mối quan hệ tan băng giữa 2 miền Triều Tiên. Năm 2000, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il đã tặng 2 con chó giống Pungsan tên là Uri và Duri cho Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã đáp lại bằng cách tặng lại 2 chú chó Jindo mang tên Hòa bình và Thống nhất.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/rac-roi-lien-quan-den-mon-qua-dac-biet-tu-trieu-tien-post522717.antdNguồn: https://www.anninhthudo.vn/rac-roi-lien-quan-den-mon-qua-dac-biet-tu-trieu-tien-post522717.antd