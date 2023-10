Quân đội Israel công bố thương vong, Hamas kêu gọi "tổng động viên"

Quân đội Israel chiến đấu với lực lượng Hamas ở biên giới (ảnh: CNN)

Hôm 10/10, ông Richard Hecht – người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) – cho biết, quân đội Israel đã “khôi phục quyền kiểm soát hoàn toàn” ở khu vực biên giới với Dải Gaza, nơi lực lượng Hamas đóng quân.

Ông Hecht cho hay, tính từ ngày 7/10, khoảng 1.500 thi thể các tay súng Hamas được phát hiện khắp lãnh thổ Israel, đặc biệt là ở khu vực biên giới.

“Kể từ đêm ngày 9/10, chúng tôi xác định không có đối tượng nào xâm nhập (từ Gaza). Tuy nhiên, các vụ xâm nhập vẫn có thể xảy ra”, ông Hecht nói, lưu ý quân đội Israel đã gần hoàn thành việc sơ tán dân thường ở khu vực giáp Gaza.

Ông Hecht cho hay, trong đêm ngày 9/10, quân đội Israel đã tổ chức tấn công thành phố Rimal, thuộc Gaza. Đây được cho là một trong những trung tâm chỉ huy của Hamas.

Cùng ngày 10/10, ông Daniel Hagari – người phát ngôn của IDF – cho biết, có ít nhất 123 binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc chiến với Hamas, kể từ ngày 7/10.

Trước đó, giới chức Israel cũng thông báo về cái chết của hơn 700 dân thường trong vụ tấn công của Hamas.

Lực lượng Hamas tuyên bố họ đang giam giữ hơn 100 con tin Israel, trong đó có cả quân nhân.

Nhiều tòa nhà ở Dải Gaza bị quân đội Israel đánh sập (ảnh: Reuters)

Times of Israel hôm 10/10 đưa tin, Bộ trưởng An ninh Israel – ông Itamar Ben Gvir – tuyên bố, Bộ An ninh Israel đang mua 10.000 khẩu súng trường để trang bị cho các đơn vị dân quân ở nước này.

Theo Times of Israel, khoảng 4.000 khẩu súng đã được mua và sẽ được vận chuyển tới các thị trấn ở biên giới Israel.

“Số vũ khí sẽ được phân phối tới hàng chục thị trấn có các đội dân quân liên kết với lực lượng an ninh Israel”, ông Ben Gvir nói.

“Tôi đã ra chỉ thị để trang bị hàng loạt vũ khí cho các đội dân quân”, ông Ben Gvir nói thêm.

Ông Ben Gvir nổi tiếng là người có lập trường cứng rắn với Hamas và Palestine, theo Times of Israel.

Ở Dải Gaza, số người chết do các cuộc tấn công của quân đội Israel đã lên tới 765, số người bị thương là hơn 4.000, Cơ quan Y tế Palestine ở Gaza hôm 10/10 thông báo.

Con số này có thể còn lớn hơn, do gián đoạn liên lạc ở Gaza khiến việc cập nhật gặp khó khăn, Cơ quan Y tế Palestine ở Gaza cho hay.

Hôm 10/10, lực lượng Hamas kêu gọi “tổng động viên” thế giới Ả Rập và Hồi giáo trong ngày thứ Sáu (13/10), để ủng hộ người Palestine.

Ngày này sẽ được đánh dấu là “thứ Sáu của Cơn lũ Al-Aqsa”, lực lượng Hamas tuyên bố và kêu gọi người dân Palestine chống lại “sự chiếm đóng” của Israel.

Ông Ismail Haniyeh – quan chức cấp cao của Hamas – cho rằng, tất cả người Palestine phải tham gia chiến dịch Al-Aqsa (chiến dịch do Hamas phát động hôm 7/10).

“Phản ứng của Israel đối với dải Gaza cho thấy kết quả vang dội của chiến dịch Al-Aqsa”, ông Haniyeh nói.

“Đối phương sẽ phải trả giá đắt vì những gì đã gây ra”, ông Haniyeh nhấn mạnh.

