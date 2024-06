“Phép thử” đầu tiên của hai ứng viên tổng thống Mỹ

Giới chuyên gia nhận định, cuộc tranh luận kéo dài 90 phút được phát trực tiếp trên đài CNN này chính là một bài kiểm tra về năng lực nhận thức, khi ông Joe Biden và ông Donald Trump phải trả lời những câu hỏi khó nhằn với quy định nghiêm ngặt về thời gian, lệnh cấm ghi chú và không có khán giả cổ vũ.

The Guardian ngày 24/6 đưa tin, ba ngày trước thời điểm diễn ra cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden (81 tuổi) và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump (78 tuổi) đang có những động thái trái ngược. Theo đó, những ngày gần đây, Tổng thống Joe Biden có những cuộc thảo luận quan trọng với đội ngũ của ông tại trại David, đồng thời thực hiện nhiều cuộc tranh luận giả định. “Công việc của tôi là dự đoán và mô phỏng sát nhất những gì mà đối thủ của Tổng thống Joe Biden định nói trong cuộc tranh luận”, ông Bob Bauer, luật sư cá nhân của ông Biden chia sẻ.

The Guardian cũng dẫn lời một thành viên giấu tên trong ekip của ông Biden tiết lộ, tổng thống đương nhiệm sẽ thể hiện mình là một nhà lãnh đạo kiên định, tập trung công kích đường lối chính sách hay những hành động ở thì quá khứ của đối thủ, trong đó có vai trò của ông Trump với cuộc bạo loạn tại điện Capitol hồi tháng 1/2021. Reuters dẫn lời ông Mitch Landrieu, đại diện chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng ông ấy sẽ làm tốt như những cuộc tranh luận trước đó. Tổng thống rất háo hức được chia sẻ quan điểm của mình với toàn bộ người dân Mỹ. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng cuộc đua tới Nhà Trắng sắp tới rất sít sao”.

Ngày 27/6, ông Joe Biden và ông Donald Trump sẽ có màn tranh luận trực tiếp đầu tiên trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ tiếp theo. Nguồn: Greg Nash

Ở chiều ngược lại, trong khi ông Joe Biden tập dượt kỹ càng, ông Donald Trump lại tỏ ra khá thoải mái và tập trung hơn vào việc vận động cử tri. Mới đây, ông Trump đã xuất hiện ở Philadelphia để nói về vấn đề nhập cư và lạm phát. “Ông Trump không muốn tập dượt như một vở kịch. Ông ấy muốn khởi động trước cuộc tranh luận bằng cách truyền đi những thông điệp có hiệu quả”, nghị sĩ Cộng hòa J.D.Vance nói với The Hill. Trước đó, cố vấn tranh cử cấp cao Brian Hughes của cựu Tổng thống Trump cho biết, họ muốn xoáy sâu vào những vấn đề liên quan việc di cư và lạm phát, cũng như cách chính quyền Tổng thống Joe Biden giải quyết các cuộc xung đột giữa Israel - Hamas hay Nga - Ukraine.Ngoài ra, ứng viên đảng Cộng hòa được cho là sẽ sử dụng cách tiếp cận gần gũi để nêu bật các thành tựu đã đạt được ở nhiệm kỳ đầu tiên, cũng như các chính sách sẽ theo đuổi nếu tái đắc cử.

Các cuộc thăm dò dư luận hiện nay chỉ ra rằng, tỷ lệ ủng hộ của cả hai ứng viên hiện vô cùng sít sao. Kết quả khảo sát được tổ chức Emerson College công bố hôm 21/6 cho thấy, ông Donald Trump đang dẫn trước Tổng thống Joe Biden ở 6/7 bang chiến trường, với tỷ lệ lần lượt là: Arizona (47-43%), Georgia (45-41%), Michigan (46-45%), Nevada (46-43%), Pennsylvania (47-45%) và Wisconsin (47-44%). Trong khi đó, cả ông Biden và ông Trump đều nhận được 49% ủng hộ từ các cử tri đăng ký trên toàn quốc trong các cuộc thăm dò mới nhất của NPR/PBS News/Marist. Điều này phản ánh một phần đáng kể cử tri vẫn chưa thể đưa ra quyết định vào thời điểm này, năm tháng trước khi cuộc bầu cử diễn ra ngày 5/11.

Theo CNN, cuộc đối đầu giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump vào ngày 27/6 này sẽ là cuộc đối đầu sớm nhất của các ứng viên tổng thống trong lịch sử nước Mỹ. Các cuộc tranh luận tổng thống trước đây thường bắt đầu vào tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Ông Biden đã thắng vụ tung đồng xu hôm 20/6, cho phép ông lựa chọn vị trí mình sẽ đứng trên sân khấu tranh luận là bên phải màn hình của người xem, đồng nghĩa rằng ông Trump sẽ là người kết thúc buổi tranh luận. Hai ứng viên sẽ không có phát biểu mở đầu. Sau mỗi câu hỏi, mỗi ứng cử viên sẽ có hai phút để trả lời. Sau đó là phản bác và phản hồi phản bác trong một phút. Họ cũng thể sử dụng thêm một phút theo quyết định của người điều phối. Đèn sẽ nhấp nháy để nhắc nhở các ứng cử viên khi thời lượng chỉ còn 5 giây. Hết thời gian, đèn sẽ chuyển sang màu đỏ. Micro của các ứng cử viên cũng sẽ bị tắt trong suốt cuộc tranh luận, chỉ được bật khi đến lượt họ phát biểu. Micro có thể bị ngắt nếu ứng viên phát biểu không đúng lượt.

Đài CNN cho biết, những người điều phối chương trình là Jake Tapper và Dana Bash, cả hai đều là người dẫn chương trình tin tức nổi tiếng của CNN. Họ sẽ sử dụng mọi công cụ sẵn có để đảm bảo thời gian và đảm bảo một cuộc tranh luận văn minh. Giáo sư về khoa học chính trị Patrick Stewart thuộc đại học Arkansas (Mỹ) nhận định, với những quy định nghiêm ngặt về thời gian phát biểu, lệnh cấm sử dụng bản ghi chú và không có khán giả cổ vũ, hai ông Joe Biden và Donald Trump sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với những câu hỏi hóc búa và một kịch bản chương trình nằm ngoài vùng an toàn của họ.

Dự kiến, cuộc tranh luận thứ hai sẽ do đài ABC News tổ chức vào ngày 10/9. Được biết, các cuộc tranh luận bầu cử tổng thống Mỹ hiện đều do các tổ chức truyền thông, thay vì Ủy ban Tranh luận Tổng thống điều hành. Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa đã rút khỏi Ủy ban Tranh luận Tổng thống vào năm 2022, do những cáo buộc việc người điều phối thiên vị và thời gian diễn ra chậm. Các thành viên trong ekip của ông Joe Biden từng tuyên bố sẽ không tham gia các cuộc tranh luận năm 2024 nếu ủy ban này đứng ra tổ chức.

