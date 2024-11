Phát hiện sinh vật có thể "cải lão hoàn đồng" theo nghĩa đen

Theo Science Alert, một nhóm nghiên cứu đã thử đưa đàn sứa lược Mnemiopsis leidyi vào một thời kỳ khó khăn tại phòng thí nghiệm. Và họ đã được chứng kiến đàn sinh vật kỳ dị này cải lão hoàn đồng ngay trước mắt.

Thí nghiệm đặc biệt này khởi đầu một cách tình cờ khi nhà sinh vật học biển Joan Soto-Angel, từ Đại học Bergen (Na Uy) bối rối khi một con Mnemiopsis leidyi trưởng thành mà ông nuôi trong bể thí nghiệm đột nhiên biến mất các thùy gelatin đầy đặn.

Đó là đặc điểm nhận dạng rõ ràng nhất của một con sứa đã trưởng thành. Nói cách khác, con sứa này đã bất ngờ trông như "trẻ vị thành niên".

Sinh vật có khả năng cải lão hoàn đồng Mnemiopsis leidyi đã thay đổi hình dạng khi bị bỏ đói - Ảnh: Proceedings of the National Academy of Sciences

TS Soto-Angel cảm thấy các nghiên cứu hiện tại có thể không phản ánh đầy đủ câu chuyện.

Các nghiên cứu trước đây cũng đã quan sát thấy loài này giảm đáng kể kích thước và khối lượng cơ thể trong thời gian chết đói như một cách để sinh tồn, nhưng các thí nghiệm đã loại trừ khả năng lão hóa ngược.

Vì vậy, TS Soto-Angel đã hợp tác với đồng nghiệp tại Pawel Burkhardt Trung tâm Michael Sars (Na Uy) để tiến hành một thí nghiệm lớn hơn.

Họ nuôi riêng 65 con sứa trưởng thành khỏe mạnh trong bể, tất cả đều đã hấp thụ hoàn toàn các xúc tu của chúng khi còn nhỏ và phát triển các đặc điểm khác cho đặc trưng cho tuổi trưởng thành.

Tất cả đều bị bỏ đói trong 15 ngày, sau đó được cho ăn một lượng nhỏ một lần mỗi tuần, một chế độ ít hơn nhiều so với bình thường.

15 con trong số đó còn bị cắt bỏ bớt thùy trước khi bắt đầu thí nghiệm, làm gia tăng những căng thẳng mà chúng phải trải qua, điều sẽ kích thích bản năng sinh tồn.

Đúng như dự đoán, các sinh vật này teo nhỏ lại. Nhưng không chỉ vậy. Chúng bắt đầu hấp thu những thùy trưởng thành vào cơ thể..

"Trong nhiều tuần, chúng không chỉ thay đổi đặc điểm hình thái mà còn có hành vi ăn uống hoàn toàn khác, đặc trưng của ấu trùng sứa" - TS Soto-Angel cho biết.

Sau cuộc thí nghiệm, 7 con sứa trong số những con nguyên vẹn đã trông như những con non hoàn toàn, trong khi 6/15 những con bị cắt thùy đã trở về độ tuổi "vị thành niên", tương đương tuổi 17 ở con người.

Chúng ta đã biết sứa lược khá đặc biệt: Chúng có khả năng tái tạo các phần cơ thể đã mất, thậm chí hợp nhất 2 con bị thương nặng thành 1 để tiếp tục sống.

Chúng chỉ tạo ra hậu môn khi thực sự cần và hoàn toàn không tuân theo các quy tắc sinh học thông thường, ví dụ có thể sinh sản hữu tính ở giai đoạn được gọi là ấu trùng .

"Sẽ rất thú vị khi tiết lộ cơ chế phân tử thúc đẩy sự phát triển ngược và những gì xảy ra với mạng lưới thần kinh của động vật trong quá trình này" - TS Burkhardt nói.

Trong khi đó, TS Soto-Angel cho rằng phát hiện về việc sinh vật này có thể đảo ngược quá trình lão hóa sẽ đặt ra những câu hỏi thú vị về mức độ lan tỏa của khả năng này trên toàn bộ cây sự sống của động vật.

Trước Mnemiopsis leidyi, một loài sứa bất tử khác là Turritopsis dohrnii cũng từng được chứng minh có khả năng đảo ngược lão hóa, mặc dù không kỳ diệu như trong thí nghiệm mới này.

Phát hiện mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences.

