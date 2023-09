Pháp rút quân khỏi Niger, cán cân ảnh hưởng sẽ thay đổi

An ninh khu vực Sahel bị thách thức Trong hai năm qua, khu vực cận Sahara trở thành “vành đai đảo chính” ở châu Phi với bảy cuộc đảo chính quân sự: Chad, Guinea, Sudan, Burkina Faso (năm 2021), Mali (năm 2022), Niger và Gabon (năm 2023). Cùng với một số nước phương Tây, Pháp triển khai hàng ngàn binh sĩ ở khu vực Sahel theo yêu cầu của các lãnh đạo châu Phi để chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan. Theo Reuters, việc Pháp rút quân sẽ tác động tiêu cực đến các hoạt động chống khủng bố, nổi dậy ở khu vực Sahel. Cho đến trước sự việc đảo chính, Niger vẫn là đối tác an ninh quan trọng của Pháp và Mỹ. Niger là căn cứ để Pháp cũng như Mỹ chống khủng bố và nổi dậy ở khu vực Sahel. Theo Chỉ số khủng bố toàn cầu năm nay, 43% số người chết do khủng bố trong năm 2022 là ở khu vực Sahel. Theo các chuyên gia LHQ, tại Mali, nơi quân đội nắm quyền từ năm 2020, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tăng gần gấp đôi lãnh thổ mà lực lượng này kiểm soát trong vòng chưa đầy một năm. Burkina Faso, nơi ghi nhận hai cuộc đảo chính vào năm 2020, chứng kiến hơn 16.000 người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố kể từ năm 2016, gần 1/3 trong số này thiệt mạng vào năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này đã giảm xuống 2,5% trong năm 2022, sau mức tăng mạnh 6,9% của năm trước.