Ông Zelensky chính thức phản hồi về vụ đánh bom gây hư hại cầu Crimea

Thứ Sáu, ngày 21/10/2022 08:06 AM (GMT+7) Chia sẻ

Một số quan quan chức Ukraine từng nói rằng Kiev không liên quan đến vụ đánh bom cầu Crimea, nhưng có phản hồi tích cực với sự cố này.

Ông Zelensky trả lời phỏng vấn trên đài CTV của Canada.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/10 phủ nhận việc Kiev liên quan đến vụ đánh bom cầu Crimea. Ông Zelensky đưa ra phản hồi chính thức đầu tiên trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài CTV của Canada.

Khi được hỏi về vụ "tấn công đáng kể" ở cầu Crimea, ông Zelensky nói Kiev không có liên quan đến vụ việc. "Chúng tôi chắc chắn không ra lệnh thực hiện việc đó, theo như tôi được biết", ông Zelensky trả lời đài CTV.

Đây là một trong số một loạt những tuyên bố của ông Zelensky trong thời gian qua. Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, ông Zelensky ngày 20/10 nói: "Chúng tôi có thông tin rằng các lực lượng Nga có thể cho nổ mìn gây hư hại đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnipro để đổ lỗi cho Ukraine".

"Nếu con đập bị phá hủy, các thị trấn sẽ bị ngập và hàng trăm nghìn người có thể bị ảnh hưởng”, ông Zelensky nói thêm.

Cầu Crimea bị đánh bom vào ngày 8/10

Phát biểu vào tối ngày 20/10, ông Zelensky nói 1/3 hệ thống điện của Ukraine đã bị phá hủy và mong muốn người dân sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu tốn quá nhiều năng lượng.

Ukrenergo, công ty điện lực quốc gia Ukraine ngày 20/10 cho biết, mạng lưới điện ở Ukraine chịu thiệt hại trong 10 ngày qua lớn hơn quãng thời gian 7 tháng diễn ra xung đột. Công ty kêu gọi người dân hãy sạc đầy điện thoại và các thiết bị khác trước 7 giờ sáng vì ban ngày thường có cắt điện luân phiên.

Cầu Crimea bị hư hại do một chiếc xe tải chở theo bom phát nổ trên cầu vào ngày 8/10, khiến 3 dân thường thiệt mạng và gây gián đoạn giao thông.

Một số quan chức Ukraine nói việc cây cầu gặp sự cố là "thông tin tích cực" và dịch vụ bưu chính Ukraine thậm chí còn phát hành tem kỷ niệm sự kiện này.

Nga cho đến nay đổ lỗi cho Ukraine, cho rằng đây là "hành động khủng bố" do cơ quan an ninh Ukraine thực hiện. Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) đã xác định 12 nghi phạm và đã bắt giữ 8 người, gồm 5 người Nga cùng 3 người mang hộ chiếu Ukraine và Armenia. Một phát ngôn viên quân đội Ukraine nói cuộc điều tra của FSB là không đáng tin cậy.

Vài ngày sau vụ đánh bom, Nga đã thực hiện nhiều cuộc tập kích tên lửa, máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine.

