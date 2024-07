Ông Biden có thể sắp đưa ra quyết định về tương lai tranh cử

Phe Dân chủ chờ đợi quyết định quan trọng từ Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo tờ The Hill, quyết định về tương lai tranh cử có thể được ông Biden đưa ra trong tuần này và các lãnh đạo đảng Dân chủ chờ tin Phó Tổng thống Kamala Harris được ông Biden xướng tên thay thế.

Cuộc thảo luận giữa các nhà chiến lược và nhà tài trợ cấp cao của đảng Dân chủ hiện đang chuyển sang việc ai là người có thể trở thành ứng viên phó tổng thống tranh cử cùng bà Harris. Danh sách rút gọn bao gồm thượng nghị sĩ Mark Kelly, thống đốc bang Kentucky Andy Beshear và thống đốc bang North Carolina Roy Cooper.

Thống đốc bang California Gavin Newsom và thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer là những người đã gửi tín hiệu tới các lãnh đạo dảng Dân chủ, rằng họ không muốn tranh cử cùng bà Harris. Ông Newsom và bà Whitmer được coi là các nhân vật có thể đại diện đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2028.

Ông Biden hiện đang chịu áp lực rất lớn từ lãnh đạo đảng Dân chủ, bao gồm cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo phe thiểu số ở Hạ viện Hakeem Jeffries. Phe Dân chủ cho rằng, sẽ là tốt nhất nếu ông Biden dừng tranh cử vì Tổng thống "không có khả năng" đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Theo nguồn tin am hiểu vấn đề, các thành viên đội ngũ tranh cử từng giúp cựu Tổng thống Obama tranh cử năm 2008 và 2012 đã ngỏ ý sẵn sàng giúp bà Harris khởi động và vận hành chiến dịch tranh cử riêng nếu ông Biden đồng ý nhường chỗ.

Các chiến lược gia của đảng Dân chủ cho biết, ông Biden đã không trấn an được các nhà lập pháp và nhà tài trợ sau cuộc tranh luận thiếu thuyết phục vào cuối tháng trước. Phe Dân chủ lo ngại vấn đề sức khỏe sẽ cản trở ông Biden nếu phải lãnh đạo nước Mỹ thêm 4 năm nữa.

Các lãnh đạo đảng Dân chủ không kì vọng nhiều vào bà Harris, nhưng đồng tính rằng Phó Tổng thống Mỹ hiện là người phù hợp nhất vì ông Biden có thể giúp bà Harris gia tăng phiếu bầu.

"Các cuộc thảo luận đang diễn ra. Chúng khác biệt và mạnh mẽ hơn so với vài tuần trước, thậm chí là vài ngày trước. Các cuộc thảo luận đã trở nên căng thẳng hơn từ cuối tuần trước", một nguồn tin am hiểu vấn đề nói với tờ The Hill.

Hiện tại, đội ngũ tranh cử của ông Biden vẫn tin Tổng thống Mỹ chưa bỏ cuộc, nhưng vẫn có khả năng ông Biden sẽ thông bao quyết định dừng tranh cử.

"Tôi không biết ông Biden sẽ đưa ra tuyên bố như thế nào vì vẫn còn thời gian để cân nhắc", một chiến lược gia phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Biden, nói.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]