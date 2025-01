Hé lộ tình tiết "lạ" về đơn vị quân đội chặn lực lượng điều tra bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc

Những người mặc đồ đen được cho là quân nhân thuộc Bộ Tư lệnh Phòng vệ thủ đô Seoul. Ảnh: News1.

PSS là cơ quan an ninh chuyên bảo vệ Tổng thống Hàn Quốc theo mô hình Cơ quan Mật vụ Mỹ. Cơ quan này đang đối mặt chỉ trích vì cáo buộc huy động quân đội trong vụ các nhà điều tra cố gắng bắt giữ ông Yoon bất thành vào ngày 3/1, theo tờ Korea Herald.

Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO) – cơ quan chịu trách nhiệm thực thi lệnh bắt ông Yoon cùng cảnh sát, cáo buộc PSS huy động Lữ đoàn An ninh số 55 thuộc Bộ Tư lệnh Phòng vệ Thủ đô Seoul.

PSS phủ nhận việc huy động Lữ đoàn An ninh số 55 – đơn vị có lính nghĩa vụ. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy có quân nhân được điều động bên trong dinh thự của ông Yoon.

Lữ đoàn An ninh số 55 là đơn vị phụ trách an ninh vòng ngoài dinh thự của ông Yoon, thuộc quyền chỉ huy của PSS theo Đạo luật An ninh Tổng thống và không chịu sự điều động từ quân đội.

Hôm 4/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo quyền Bộ trưởng Kim Seon-ho đã bày tỏ sự phản đối việc PSS huy động Lữ đoàn An ninh số 55.

“Huy động đơn vị quân đội để cản trở lệnh bắt của CIO là không phù hợp”, ông Kim tuyên bố, đề nghị PSS tránh đụng độ với cảnh sát.

Cá nhân ông Kim cũng đưa ra mệnh lệnh với chỉ huy lữ đoàn số 55. “Không được để xảy ra tương tác vật lý với cảnh sát”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dẫn lời ông Kim.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, lữ đoàn số 55 chỉ có trách nhiệm bảo vệ khu vực xung quanh dinh thự, chứ không phải bảo vệ các tòa nhà bên trong.

“Bộ Quốc phòng đề nghị Cơ quan An ninh Tổng thống huy động đơn vị quân đội một cách phù hợp với nhiệm vụ”, tuyên bố cho biết thêm, theo tờ Korea Herald.

Sau vụ việc ngày 3/1, vẫn có “một số lượng quân nhân” thuộc lữ đoàn số 55 có mặt ở dinh thự của ông Yoon. Phe đối lập Hàn Quốc kêu gọi quyền Bộ trưởng Quốc phòng Kim Seon-ho yêu cầu rút tất cả quân nhân khỏi dinh thự nhưng không rõ ông Kim có thẩm quyền này hay không.

Trước đó, CIO cáo buộc đặc vụ PSS và quân nhân thuộc lữ đoàn số 55 tạo thành "bức tường người" khiến hơn 100 điều tra viên không thể thực thi lệnh bắt ông Yoon.

Chỉ huy lữ đoàn số 55 đã bị cảnh sát triệu tập hôm 4/1 với tư cách là nhân chứng. Giám đốc PSS Park Chong-jun và Phó Giám đốc Kim Sung-hoon đều từ chối lệnh triệu tập của cảnh sát.

Trong một diễn biến mới, CIO hôm 6/1 thông báo đã yêu cầu cảnh sát tiếp quản việc thực thi lệnh bắt ông Yoon. Thời hạn thực thi lệnh bắt sẽ hết hiệu lực vào cuối ngày và CIO có kế hoạch xin tòa án gia hạn.