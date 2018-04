Những sự thật ít được biết đến về trùm phát xít Hitler

Chủ Nhật, ngày 29/04/2018 07:00 AM (GMT+7)

Bí ẩn lịch sử thế giới Sự kiện:

Một trong những điều ít người biết về Hitler là ông ta từng sử dụng dung dịch chiết xuất từ tinh hoàn bò.

Adolf Hitler thời trẻ

Adolf Hitler, nhà độc tài của chế độ Đức Quốc xã, cái tên mà khi nhắc đến dễ làm người ta nghĩ ngay tới chiến tranh, chết chóc, hay sự đau khổ mà ông ta gây ra cho nhiều quốc gia và dân tộc châu Âu.

Là lãnh đạo Đảng Quốc xã Đức, Hitler đã vươn lên đỉnh cao quyền lực sau nhiều năm tranh đấu. Hitler lấy tư tưởng phát xít của Ý làm hình mẫu, đồng thời ông ta cũng là một kẻ cuồng tín với lý thuyết về chủng tộc Aryan thượng đẳng. Sau đó, ông ta khiến châu Âu rơi vào lò lửa chiến tranh khi khơi mào cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Không những vậy, ông ta còn ra lệnh diệt chủng những nhóm dân tộc mà ông ta cho là “hạ đẳng”.

Tính riêng ở châu Âu, số liệu người chết được tính toán ít nhất là hơn 40 triệu người. Trong đó, tính riêng trong Nạn Diệt chủng (Holocaust) của Hitler, khoảng 17 triệu người đã bị giết hại theo nhiều cách, trong đó có 6 triệu người Do Thái.

Đó là những điều chúng ta hay nghe nói về Hitler. Nhưng Hitler cũng là một con người, và có những điều mà không phải ai cũng biết.

Trang web WhatCulture đã tổng hợp những sự thật ít ai biết đến về Adolf Hitler.

1. Từng do thám Đảng Quốc xã

Phục vụ quân đội Đức trong Thế chiến thứ nhất, Hitler quyết định ở lại quân đội sau khi chiến tranh kết thúc và trở thành một người do thám tin tình báo cho quân đội.

Sau vài nhiệm vụ thành công, ông ta được giao nhiệm vụ thâm nhập điều tra một đảng mới nổi. Đó là Đảng Công nhân Đức – tiền thân của Đảng Công nhân Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa Đức (Đảng Quốc xã). Tuy nhiên, bị thuyết phục khi nhận ra lãnh đạo đảng này khi đó là Anton Drexler có tư tưởng bài Do Thái, bài chủ nghĩa Marx, và ủng hộ tư tưởng dân tộc, nên Hitler sau đó gia nhập đảng này và rời khỏi quân đội.

2. Phải sống trong chỗ trú cho người vô gia cư

"Alter Hof Munich" - Toà dinh thự cũ ở Munich. Hitler vẽ năm 1914 khi ở Munich

Thời trẻ, Hitler mơ ước làm hoạ sĩ, nhưng 2 lần liền bị từ chối vào học ở Học viện Mỹ thuật Vienna vì “thiếu khả năng hội hoạ”. Hitler cố gắng bám trụ lại ở thành phố Vienna và kiếm sống bằng nghề bán tranh dạo nhưng không kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống.

Việc này khiến Hitler, lúc này đã là một thanh niên, phải ở tạm trong các chỗ trú cho người vô gia cư. Mỗi khi việc buôn bán phát đạt hơn, thì Hitler mới có thể ở trong các khu nhà trọ rẻ tiền.

3. Được thưởng Huân chương Thập tự sắt hạng nhất

Trong Thế chiến thứ nhất, Hitler tìm thấy tình yêu dành cho dân tộc Đức. Chính tình yêu đó thúc đẩy ông ta chiến đấu, và được thưởng Huân chương Thập tự sắt hạng hai. Không những vậy, đến năm 1918, được cấp trên tiến cử, Hitler được thưởng Huân chương Thập tự sắt hạng nhất.

Việc tiến cử đó do một sĩ quan người Do Thái, Trung uý Hugo Gutmann tiến hành. Việc nhận Huân chương Thập tự sắt hạng nhất là một vinh dự hết sức to lớn, và lại càng hiếm hoi với một Hạ sĩ như Hitler, vì huân chương này thường chỉ được trao cho các sĩ quan có thành tích xuất sắc trong chiến đấu.

4. Mắc hội chứng Parkinson.

Hitler đã chịu nhiều thương tích lẫn bệnh tật trong đời, và một bác sĩ riêng đã chẩn đoán ông ta mắc cả hội chứng Parkinson. Hitler đã chịu bệnh trong 11 năm cuối đời, và một số sử gia cho rằng tình trạng bệnh tật của Hitler đã ảnh hưởng đến các quyết định của ông ta trong Thế chiến thứ hai.

5. Được tạp chí TIME bình chọn là người đàn ông của năm

Hitler trên tạp chí TIME

TIME là một tạp chí danh tiếng của Mỹ. Hàng năm, TIME tổ chức bình chọn người đàn ông của năm, và Hitler đã được chọn năm 1938.

Hội nghị Munich (tháng 9 năm 1938) là cuộc họp bàn về việc chia cắt lãnh thổ của Tiệp Khắc. Nguyên thủ bốn cường quốc Anh, Pháp, Ý và Đức tham dự cuộc họp này. Kết quả, vùng Sudetenland của Tiệp Khắc bị cắt cho Đức, với hy vọng đổi lấy hoà bình. Khi đó, hội nghị này được coi là đã cứu thế giới khỏi một cuộc đại chiến toàn cầu thứ hai.

Vậy là Hitler, với danh nghĩa của một người “gìn giữ hoà bình”, được TIME bầu chọn là người đàn ông của năm 1938.

6. Hitler từng mong muốn trở thành một linh mục khi còn nhỏ

Hitler là một người chống lại Công giáo và các giáo lý cổ hủ của nó, nhưng chính Hitler khi nhỏ lại muốn trở thành một mục sư. Khi mới là một cậu bé 8 tuổi, Hitler đã là một thành viên nổi bật trong dàn thánh ca nhà thờ ở quê nhà.

Nhưng khi lớn lên, niềm tin vào Công giáo của ông ta dần mất đi, và giấc mơ trở thành mục sư đương nhiên cũng không còn.

7. Chống lại các hành động tàn ác với động vật

Hitler cho nai ăn. Ảnh chụp năm 1936, ở Obersalzberg

Điều này nghe có vẻ tương phản hoàn toàn với hình ảnh hàng chục triệu người đã chết dưới mệnh lệnh của Hitler, nhưng đó là sự thật. Ông ta rất kiên quyết trong vấn đề này và đã đặt ra những điều luật bảo vệ động vật. Thậm chí ông ta còn dự định sau khi chiến thắng hoàn toàn sẽ tiến hành vận động cắt giảm việc ăn thịt.

8. Muốn tạo ra một bảo tàng về những dân tộc đã tuyệt chủng

Mặc dù muốn huỷ diệt rất nhiều dân tộc, nhưng có vẻ Hitler không muốn người ta quên đi những dân tộc đó. Ông ta đã ra lệnh rằng các tác phẩm nghệ thuật hay những món đồ quý giá thuộc sở hữu của những người Do Thái bị giết hại được giữ lại. Ý tưởng của Hitler là tạo ra một bảo tàng với cái tên “Bảo tàng về những dân tộc đã tuyệt chủng”.

9. Được đề cử giải Nobel Hoà bình

Huân chương dành cho những người đạt giải Nobel Hoà binh

Đúng vậy, nhưng đó chỉ là một trò đùa mỉa mai từ người đề cử Hitler – một nghị sĩ Thuỵ Điển tên Erik G. C. Brandt. Năm đó, trong chính phủ Thuỵ Điển có nhiều người đã đề cử Chamberlain, Thủ tướng Anh, cho giải Nobel vì “thành công” trong việc đem lại hoà bình với Hội nghị Munich năm 1938. Vậy là để châm chọc, Brandt đã đề cử Hitler.

Đương nhiên là đề nghị này được rút lại ngay sau đó vì áp lực công luận. Và khi Thế chiến thứ hai nổ ra thì giải Nobel Hoà bình năm 1939 cũng không trao cho ai cả.

10. Từng sử dụng dung dịch chiết xuất từ tinh hoàn của bò húc

Việc Hitler sử dụng cocaine đương nhiên sẽ chẳng kỳ lạ một chút nào nếu bạn biết rằng ông ta từng tiêm cả dung dịch chiết xuất từ tinh hoàn của bò húc để cải thiện đời sống tình dục. Bác sĩ riêng của ông ta đã đưa ra đề nghị hết sức kỳ lạ này khi nghe Hitler than thở vì mất hứng thú tình dục, và đề nghị đó đã được chấp nhận.

11. Cho sản xuất búp bê tình dục

Việc này không phải để thoả mãn chính nhu cầu của ông ta mà thực tế là cho binh lính của Hitler. Nhiều người đã dính các bệnh tình dục do quan hệ với gái mại dâm, và Hitler quyết định sản xuất các búp bê tình dục cho quân đội để hạn chế bệnh liên quan đến tình dục. Thậm chí các búp bê này còn được thiết kế để có thể nhét vừa trong cặp hành quân của binh lính.