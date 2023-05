Những "chuyến đi săn" của gã đàn ông biến thái nhằm vào hơn 30 phụ nữ khiến cảnh sát đau đầu

Vụ án bắt đầu từ 2/1995, thi thể một phụ nữ lõa thể được người dân phát hiện nằm cạnh cây xăng ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, cô gái này bị trói hai tay sau lưng.

Cụ thể nạn nhân có tên đầy đủ là Ngô Lam, 22 tuổi, là công nhân nhà máy, sống ở gần đó. Được biết trước đó 2 ngày cô gái đi làm ca đêm nhưng mãi người nhà không thấy về.

Thời gian gây án của Lý Văn An thường vào đêm muộn và chỗ vắng người. Ảnh: 163

Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị cưỡng hiếp sau đó bị siết cổ đến chết.

Một đồng nghiệp cho biết, chiều qua bạn trai cũ tên Trần Bân gọi đến công ty tìm Ngô Lam và được thông báo cô làm ca đêm.

Trước đó Ngô Lam và Trần Bân chia tay vì bị gia đình nhà gái cấm cản. Sau khi tan vỡ, Trần Bân liên tục quấy rầy, thậm chí đe dọa Ngô Lam. Người yêu cũ của Ngô Lam được đưa vào diện tình nghi.

Tên biến thái ra tay tàn nhẫn với nhiều người phụ nữ. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, Trần Bân khai tại thời điểm mà Ngô Lam bị sát hại hắn ta đang cùng bạn bè đi ăn cắp ôtô, sau đó lái xe đi nơi khác bán lấy tiền.

Manh mối đứt đoạn vì kẻ tình nghi có bằng chứng ngoại phạm. Đến ngày 17/11/1998, người dân ở ngoại ô Trịnh Châu phát hiện một thi thể nữ trên ruộng lúa mì. Nạn nhân là Đổng Mai, 26 tuổi, làm thợ sơn trong một xưởng sản xuất đồ gỗ trên thị trấn.

Đổng Mai biến mất khi đang đạp xe trở về nhà. Cảnh sát địa phương tiến hành khám nghiệm pháp y để tìm ra nguyên nhân cái chết, qua đó cho thấy nạn nhân cũng bị cưỡng hiếp.

Vụ án của Đổng Mai có nhiều tình tiết tương đồng với vụ của Ngô Lam trước đó nên thu hút sự chú ý của cảnh sát thành phố Trịnh Châu.

Cảnh sát tiếp tục tiến hành tìm kiếm kẻ tình nghi. Lần này là Lưu Đại Lực, anh ta bị nghi ngờ do bỏ nơi đang sống không có lý do.

Rất nhanh cảnh sát lần ra dấu vết tên này tuy nhiên tên này chỉ thừa nhận có quan hệ tình dục với đối tượng nêu trên nhưng anh ta không phải là hung thủ giết Đổng Mai. Nói về việc bỏ trốn, hắn ta lý giải vì sợ liên lụy.

Trước và sau khi vụ án xảy ra, anh ta nhìn thấy một kẻ lạ mặt lén lút gần làng, người này khoảng 30 tuổi, vóc dáng không cao.

Dựa trên miêu tả của Lưu Đại Lực cảnh sát tìm ra người đàn ông tên Lý Văn An, 32 tuổi, có đặc điểm ngoại hình rất giống mô tả giống Lưu Đại Lực.

Ngày 7/2/1999, khi cảnh sát tìm đến nhà, vợ Lý Văn An nói anh ta đi làm thuê ở nơi khác mấy năm rồi chưa về, cũng không biết chính xác làm ở đâu.

Tuy nhiên, hàng xóm cho biết Lý Văn An đã ở nhà một thời gian vào đầu tháng 11/1998, sau đó đi lái taxi ở thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam.

Việc vợ Lý Văn An cố tình che giấu tung tích khiến cảnh sát thêm nghi ngờ, lập tức cử người đến Bộc Dương điều tra.

Cảnh sát ráo riết tìm kiếm tung tích hung thủ. Ảnh: 163

Từ tháng 7/1997 đến tháng 10/1998, Bộc Dương liên tiếp xảy ra năm trường hợp cưỡng hiếp, giết người mà chưa tìm ra thủ phạm, khiến người dân hoang mang lo sợ. Trong đó, vụ án xảy ra ngày 18/8/1998 gây phẫn nộ lớn vì nạn nhân bị hại khi đang mang thai.

Cảnh sát của hai thành phố nhận định hung thủ là cùng một người vì mục tiêu, động cơ, thủ đoạn gây án và vứt xác tương đồng.

Tuy nhiên cảnh sát không thể truy tìm ra tung tích của Lý Văn An. Ngày 14/7/1999, một vụ án tương tự lại xảy ra ở Trịnh Châu, điểm khác biệt là nạn nhân bị ít nhất hai kẻ cưỡng hiếp tập thể. Cảnh sát phân tích Lý Văn An có thể đã lẻn về quê và có thêm đồng phạm.

Ngày 21/11/1999, khi điều tra tại quê nhà Lý Văn An, cảnh sát nhận được tin báo hắn đang trốn trong nhà họ hàng ở Tam Môn Hiệp. Nhưng khi họ đến đó, hắn vừa rời đi, nói sẽ đến Tây An ở cùng bạn một thời gian.

Lần theo manh mối cảnh sát đã tìm ra người bạn đã nói chuyện qua điện thoại với Lý Văn An. Lần theo đó cảnh sát tìm được ví trí của hắn. Hắn đã quay trở lại Bộc Dương. Sau đó, những người quen của Lý Văn An cho biết hắn đã rời Bộc Dương đến thành phố Tiêu Tác tìm người tình.

Tình nhân của An nói hắn muốn báo thù, nhờ cô tìm người mua một khẩu súng trường cỡ nhỏ. Suy đoán hắn định sát hại nhóm người đòi 50.000 nhân dân tệ để cướp lại tiền, cảnh sát cử đội mai phục suốt vài ngày nhưng không thấy gì.

Đến ngày 2/12/1999, họ nhận được tin báo An xuất hiện tại một hội chùa ở thành phố Huỳnh Dương. Đội cảnh sát mặc thường phục lặng lẽ tiếp cận, bắt An khi hắn đang dạo chơi.

Tại đồn cảnh sát tên này hung hăng, không chịu trả lời. Hắn buông lời thách thức cảnh sát.

Tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ cảnh sát đã khiến Lý Văn An thú nhận tội lỗi đồng thời khai ra đồng phạm cùng hắn làm chuyện biến thái.

Hăn thừa nhậm đã xâm hại hơn 30 phụ nữ từ năm 1995 đến 1999, những nạn nhân bị sát hại do chống cự quyết liệt hoặc do hắn ra tay quá mạnh khi khống chế họ. Ngoài các vụ giết người mà cảnh sát đã nắm được, Lý Văn An còn khai nhận thêm hai án mạng, trong đó có một vụ giết người, phân xác.

Đối tượng tên này nhắm đến thường là phụ nữ đi một mình, hắn sẽ tấn công tình dục. Nhiều nạn nhân sợ hãi không dám tố cáo khiến hắn ngày càng táo tợn. Vụ án Ngô Lam bị hại vào tối 20/2/1995 là lần đầu tiên Lý Văn An giết người.

Ngày 10/1/2001, Lý Văn An bị tòa tuyên án tử hình, lập tức đưa ra pháp trường xử bắn.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/nhung-chuyen-di-san-cua-ga-dan-ong-bien-thai-nham-vao-hon-30-phu-nu-a575107.html