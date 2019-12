Nhà Trắng công bố 10 thành tích lớn nhất của Tổng thống Trump trong năm 2019

Một năm nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump lại trôi qua, và những thành tích lớn nhất mà ông đạt được đã được Nhà Trắng chính thức công bố.

Nhà Trắng công bố 10 thành tích nổi bật nhất của Tổng thống Trump trong năm 2019 (Ảnh: CNN)

Theo thông tin từ trang web của Nhà Trắng, người dân Mỹ đã phải chứng kiến thủ đô Washington rơi vào nhiều thời khắc khó khăn trong năm nay, dẫu vậy, nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục vươn đến những tầm cao mới.

“Thật khó khăn khi chỉ chọn ra 10 trong số rất nhiều thành tựu phi thường mà Tổng thống Trump đã làm được”, Nhà Trắng cho biết, “Nhưng chúng đều là những điều lớn lao nhất của Tổng thống dành cho người dân Mỹ vào năm 2019.”

1. Bùng nổ việc làm vẫn diễn ra mạnh mẽ: Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ hiện đang đạt mức thấp nhất trong 50 năm qua. Kể từ thời điểm nhậm chức cho đến nay, Tổng thống Trump đã giúp nền kinh tế của Mỹ tăng thêm hơn 7 triệu việc làm mới, trong đó có hơn nửa triệu tính riêng trong ngành sản xuất.

2. Thị trường chứng khoán tiếp tục phá vỡ các kỷ lục: Cho đến thời điểm đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm qua (30.12), chỉ số công nghiệp Dow Jones đã cán mốc 28.462 điểm và chỉ số S & P 500 đạt mức 3.221 điểm. Dưới thời Tổng thống Trump, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng tới 10.000 điểm, lần đầu tiên vượt mốc 28.000 cho đến thời điểm hiện tại.

3. Tầng lớp lao động, những cộng đồng bị “lãng quên” trước đây, đang vươn lên mạnh mẽ: Tiền lương dành cho người lao động có thu nhập thấp hiện đang đạt mức tăng nhanh nhất, và tỷ lệ hộ nghèo ở các cộng đồng người Mỹ gốc Phi và người Mỹ gốc Tây Ban Nha đang đạt mức thấp nhất mọi thời đại.

4. Chính phủ làm việc có trách nhiệm hơn: Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã rút gọn gần 8 điều khoản cho mỗi quy định mới, tiết kiệm hơn 50 tỷ đô la tiền thuế của người dân Mỹ, và sẽ còn tiết kiệm được số tiền lớn hơn trong thời gian tới.

5. Các thỏa thuận thương mại tốt hơn đang đưa nước Mỹ trở lại vị thế siêu cường: Quốc hội mới đây đã đã phê chuẩn hiệp định thương mại USMCA của Tổng thống Trump trong tháng này. Đây là một chiến thắng lớn cho công nhân, nông dân và nhà sản xuất Mỹ, hứa hẹn sẽ tạo thêm 176.000 việc làm mới.

6. Vấn đề thương mại với Trung Quốc nói riêng sẽ trở nên công bằng hơn. Như một phần của thỏa thuận “giai đoạn 1” lịch sử, chính quyền Bắc Kinh đã đồng ý cải cách cơ cấu trong các hoạt động thương mại và mua một số lượng đáng kể nông sản từ Mỹ.

7. An ninh biên giới được bảo đảm và làm cho nước Mỹ trở nên an toàn hơn. Tổng thống Trump đã ký các thỏa thuận mới với Mexico và các nước Trung Mỹ trong năm nay để giúp ngăn chặn làn sóng di dân bất hợp pháp. Nhờ hành động nhanh chóng này, những mối lo về an ninh biên giới đã giảm hơn 70% từ tháng 5 đến tháng 11 năm nay.

8. Về chăm sóc y tế, Tổng thống Trump đang đấu tranh để cung cấp cho bệnh nhân tại Mỹ một hệ thống y tế tốt nhất thế giới. Bất chấp những cản trở từ đảng Dân chủ, sự tập trung vào vấn đề chi tiêu của Tổng thống Trump đã dẫn đến giá thuốc giảm mạnh nhất trong nhiều năm qua.

9. Lợi ích của Mỹ đang được đề cao trên trường quốc tế. Minh chứng là việc sau nhiều năm không chịu chi trả một cách công bằng, các nước thành viên của NATO sẽ tăng thêm 130 tỷ đô la Mỹ chi phí quốc phòng vào cuối năm tới.

10. Quân đội Mỹ đã tiêu diệt Abu Bakar al-Baghdadi, trùm khủng bố hàng đầu thế giới vào tháng 10 vừa qua, và nhận được sự quan tâm xứng đáng. Tổng thống Trump gần đây đã ký Đạo luật ủy quyền quốc phòng cho năm tài khóa 2020, bao gồm điều khoản tăng lương lớn nhất cho quân đội Mỹ trong một thập kỷ qua.

