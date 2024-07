Nguy cơ leo thang từ đòn ‘ăn miếng trả miếng’ nguy hiểm giữa Israel và Houthis

Ngày 20-7, máy bay chiến đấu của Israel đã ném bom vào một số mục tiêu ở thành phố cảng Hodeidah ở Yemen do lực lượng vũ trang Hồi giáo Houthis kiểm soát để trả đũa cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Houthis nhằm vào TP Tel Aviv (Israel) một ngày trước đó, tờ The New York Times đưa tin.

Leo thang nguy hiểm giữa Israel và Houthis

Cuộc tấn công hôm 20-7 là lần đầu tiên Israel không kích trực tiếp vào mục tiêu Houthis ở Yeêmn và đánh dấu sự leo thang đáng kể giữa Israel và Houthis. Israel cho biết đây là một trong những hoạt động xa nhất - cách Israel hơn 1.600 km, mà lực lượng không quân Israel từng tiến hành.

Israel tấn công vào TP Hodeidah ở Yemen do lực lượng vũ trang Hồi giáo Houthis kiểm soát hôm 20-7. Ảnh: HOUTHIS/REUTERS

Theo một người phát ngôn của Houthis và hai quan chức địa phương giấu tên, các cuộc không kích nhắm vào 1 nhà máy điện cũng như các kho chứa khí đốt và dầu ở khu vực cảng Hodeidah bên bờ Biển Đỏ và làm hư hại các cơ sở này. Các cơ quan y tế địa phương cho biết nhiều người đã thiệt mạng và hơn 80 người bị thương do cuộc không kích.

Sau cuộc không kích này, một số thủ lĩnh Houthis đã tắt điện thoại, trốn trong những ngôi nhà an toàn và trong một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô San'a (Yemen) vì lo ngại Israel có thể nhắm vào, theo một thành viên cấp cao Houthis. Nhóm này cũng đã tuyên bố đáp trả các cuộc không kích của Israel vào Hodeidah.

Trước đó 1 ngày, cuộc tấn công của Houthis nhắm vào một khu chung cư ở Tel Aviv hôm 19-7 khiến 1 người chết và nhiều người bị thương cũng là cuộc tấn công bằng UAV đầu tiên vào Tel Aviv kể từ khi cuộc chiến Hamas-Israel ở Gaza bùng nổ cách đây hơn 9 tháng. Houthis nhắc lại rằng hành động này là để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza.

Đây được cho là một động thái mở rộng hơn nữa phạm vi đe dọa mà Israel cần đối mặt trong khi lực lượng nước này đang căng mình trên nhiều mặt trận, bao gồm chống Hamas ở Gaza, Hezbollah ở biên giới với Lebanon và tình trạng bất ổn ở Bờ Tây, theo tờ The Wall Street Journal.

Lối ra nào cho xung đột?

Ông Danny Citrinowicz, cựu sĩ quan tình báo Israel và là nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Tel Aviv, cho rằng Israel có rất ít lựa chọn ngoài việc trả đũa nhưng cuộc tấn công ở Yemen khó có thể chấm dứt giao tranh, The New York Times đưa tin.

Người dân đứng bên ngoài tòa chung cư ởTel Aviv bị hư hại do bị UAV Houthis tấn công hôm 19-7.Ảnh: AMIR LEVY/GETTY IMAGES

Theo ông, cách duy nhất để ngăn chặn Houthis tiếp tục tấn công vào Israel là một thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Trong khi đó, lực lượng Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở Lebanon, cũng tuyên bố nhóm sẽ tiếp tục chiến đấu chống Israel chừng nào chiến dịch của Israel chống lại Hamas ở Gaza vẫn tiếp tục.

Hiện tại, các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas về một lệnh ngừng bắn toàn diện đang bị đình trệ, dù đã có những tín hiệu lạc quan mới vào đầu tháng này.

“Israel có thể tấn công vào ‘trục Kháng chiến’ của Iran bao nhiêu tùy thích, nhưng nếu không có lệnh ngừng bắn ở Gaza, chúng tôi không thể kết thúc cuộc chiến này (giữa Israel và Houthis)” - ông Citrinowicz nhận định.

Một số nhà quan sát khác thì lại tin rằng các lực lượng vũ trang như Houthis có thể bị hạn chế nếu Israel tập trung nhắm vào “ông trùm” đứng sau những lực lượng này - Iran. Những người này tin rằng Iran có thể hạn chế các lực lượng ủy nhiệm của mình nếu Tehran hiểu được cái giá phải trả cho việc hỗ trợ những lực lượng đó.

Trong vụ Israel không kích vào cảng Hodeidah ở Yemen, Israel cho rằng đây là là điểm tiếp tế chính của Iran chuyển vũ khí cho Houthis - lực lượng bắn hàng trăm tên lửa vào UAV vào các tàu hàng trên biển Đỏ trong nhiều tháng qua.

Ông Miri Eisin, cựu quan chức tình báo Israel và thành viên cấp cao tại Viện chống khủng bố quốc tế có trụ sở tại Israel, cho biết nếu Israel không mạnh tay thì thì Iran sẽ lại thoát khỏi những sự trừng phạt nên có.

