Nga, Iran lên án gay gắt cuộc không kích của Israel vào sân bay ở Syria

Ngày 27-11, Nga và Iran lên án các cuộc không kích gần đây củaIsraelvào sân bay quốc tế Damascus (Syria), cảnh báo rằng những hành động như vậy có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng ở khu vực Trung Đông, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, truyền thông Syria đưa tin, ngày 26-11, các máy bay chiến đấu của Israel đã phóng tên lửa từ cao nguyên Golan (do Israel kiểm soát) vào sân bay quốc tế Damascus (thủ đô Damascus, Syria) và một số khu vực lân cận. Vụ tấn công khiến sân bay hư hại và phải ngừng hoạt động.

Israel ngày 26-11 thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công trên với lý do “chống lại các nhóm khủng bố do Iran hậu thuẫn”.

Khói bốc lên từ một địa điểm ở thủ đô Damascus (Syria) sau một cuộc không kích nghi do Israel thực hiện ngày 26-11. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL.

Bình luận về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các cuộc tấn công của Israel có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực, vốn đã rất nguy hiểm do xung đột Israel-Hamas.

“Chúng tôi coi các cuộc tấn công đang diễn ra trên lãnh thổ Syria là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Syria và các quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Chúng tôi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công khiêu khích mới nhất của Israel nhằm vào một cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Syria” - bà Zakharova nói.

Bà Zakharova kêu gọi Israel chấm dứt “những hành động vô trách nhiệm” gây nguy hiểm đến tính mạng của “những người dân vô tội” ở Syria.

“Chúng tôi tin rằng hành vi xấu xa như vậy sẽ gây ra những hậu quả cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực đang gia tăng” - bà Zakharova nói thêm.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Nasser Kanaani cáo buộc Israel cố tình làm leo thang căng thẳng ở khu vực Tây Á bằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Syria.

“Song song với việc phạm tội ác chiến tranh và các hành động vô nhân đạo ở Dải Gaza, những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái Israel tìm cách gia tăng căng thẳng và kích động xung đột ở khu vực Tây Á bằng cách leo thang các cuộc tấn công chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria và nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các sân bay” - ông Kanaani viết trên X (trước đây là Twitter).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cảnh báo rằng Israel sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ “cuộc khủng hoảng” nào xảy ra trong khu vực do các cuộc tấn công của Israel gây ra.

Israel chưa lên tiếng về những bình luận của Nga và Iran.

Theo tờ The Times of Israel, kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát, Israel đã gia tăng đáng kể các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Syria.

Trước vụ tấn công ngày 26-11, sân bay quốc tế Damascus vừa mới hoạt động trở lại được một ngày sau 4 tuần phải đóng cửa do các cuộc không kích của Israel.

