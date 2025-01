Nga, Iran, Houthis lên tiếng về thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas

Ngày 16-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Moscow dự đoán thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza sẽ đóng vai trò là nền tảng cho sự ổn định lâu dài, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi hy vọng việc thực hiện thỏa thuận sẽ dẫn đến sự ổn định lâu dài ở Gaza, cho phép những người di tản trở về và tạo điều kiện tái thiết những gì đã bị phá hủy trong cuộc xung đột" - bà Zakharova cho hay.

"Ngoài ra, chúng tôi hy vọng rằng theo thỏa thuận này, các con tin Israel và người Palestine bị giam giữ sẽ đoàn tụ với gia đình họ. Chúng tôi hy vọng rằng công dân Nga Alexander Trufanov, hiện đang ở Gaza, sẽ nằm trong số những người được trả tự do” - bà Zakharova nhấn mạnh.

Trại tị nạn Jabalia (Dải Gaza) ngày 16-1 sau các đợt không kích của Israel. Ảnh: AFP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ca ngợi việc “các đại diện của chính quyền mới ở Mỹ” tham gia vào các giai đoạn đàm phán cuối cùng.

“Thành tựu này chủ yếu là nhờ sự làm trung gian liên tục của các nhà ngoại giao Qatar và Ai Cập, những nỗ lực của họ xứng đáng được ghi nhận” - bà Zakharova nói thêm.

Bà Zakharova cũng bày tỏ sự hy vọng rằng việc thực hiện các thỏa thuận ngừng bắn “sẽ tạo ra điều kiện tiên quyết để cải thiện tình hình ở Trung Đông, bao gồm ở Lebanon, Syria và Yemen”.

“Chúng tôi tin rằng việc ký kết thỏa thuận này sẽ giúp tạo ra các điều kiện cần thiết để thiết lập một giải pháp chính trị toàn diện cho vấn đề Palestine trên cơ sở pháp lý quốc tế được công nhận rộng rãi. Mục tiêu cuối cùng là thiết lập một nhà nước Palestine độc ​​lập trong phạm vi biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô, cùng tồn tại trong hòa bình và an ninh với Israel” - theo nhà ngoại giao Nga.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói rằng thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza là “chiến thắng to lớn” cho lực lượng kháng chiến Palestine, đồng thời cảnh báo Israel không được vi phạm thỏa thuận.

“Việc chiến sự kết thúc và thỏa thuận ngừng bắn được áp dụng đối với chính quyền Do Thái (Israel) là một chiến thắng rõ ràng và to lớn cho Palestine và là một thất bại lớn hơn đối với chính quyền Do Thái” - theo tuyên bố của IRGC.

IRGC cảnh báo về bất kỳ hành động nào vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, cho biết họ vẫn đang duy trì các hoạt động chuẩn bị trên thực địa để đối đầu với “các cuộc chiến và tội ác mới”.

Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ali Khamenei cho rằng lực lượng kháng chiến Palestine và “Trục kháng chiến” do Iran hậu thuẫn đã thành công trong việc buộc Israel phải “rút lui”.

Cũng trong ngày 16-1, nhóm vũ trang Houthis (Yemen) cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công vào lãnh thổ Israel và các tàu thuyền nếu Israel rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

“Chúng tôi sẽ theo dõi các giai đoạn thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Trong trường hợp Israel vi phạm, chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ quân sự ngay lập tức cho người dân Palestine” - ông Abdul-Malik al-Houthi, lãnh đạo Houthis, phát biểu trên truyền hình.

Theo các nhà hòa giải, sau nhiều tháng đàm phán, thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas sẽ có hiệu lực vào ngày 19-1.