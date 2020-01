Nga bất ngờ cảnh báo hành động “liều lĩnh” của Iran

Thứ Ba, ngày 21/01/2020 10:05 AM (GMT+7)

Moscow đã gửi lời cảnh báo về những hành động “liều lĩnh” của Iran nếu nước này rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo về những hành động leo thang của Iran.

Theo Sputnik, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đưa ra cảnh báo trên, hối thúc Iran tuân thủ các nghĩa vụ của mình với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). "Moscow cảnh báo Tehran không có 'động thái liều lĩnh' rút khỏi NPT", Thứ trưởng Ryabkov nói.

Moscow warns Tehran against making 'reckless steps' to quit the Non-Proliferation Treaty (NPT), Russia's deputy foreign minister Sergei Ryabkov said

Trước đó, Iran thông báo sẽ xem xét rút khỏi NPT nếu chương trình hạt nhân của nước này bị đưa ra thảo luận ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. “Nếu các nước châu Âu tiếp tục hành động không phù hợp hoặc đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an, chúng tôi sẽ rút khỏi NPT”, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng để những bên phản đối Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) có thêm lý do leo thang căng thẳng là "phản tác dụng".

Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân được ký năm 1968 nhằm ngăn các nước chạy đua phát triển vũ khí hạt nhân và công nghệ vũ khí hủy diệt.

Tuần trước, Anh, Pháp và Đức đã kích hoạt quy trình giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 vì cho rằng Tehran đã vi phạm thỏa thuận.

Nếu không được giải quyết trước ủy ban chung, vấn đề sẽ được tiếp tục đưa lên một ban cố vấn và cuối cùng có thể được trình lên Liên Hợp Quốc. Điều đó có nghĩa là Iran có thể phải hứng chịu thêm các lệnh trừng phạt.

Iran cáo buộc các quốc gia châu Âu không có động thái gì trước việc Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018.

