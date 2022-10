Nga bác tin mua hàng triệu đạn pháo từ Triều Tiên

Một quan chức cấp cao của Nga ngày 7/9 lên tiếng bình luận về thông tin do truyền thông Mỹ trích dẫn nguồn tin tình báo đăng tải, trong đó nói rằng rằng Moscow có thể mua đạn pháo và đạn rocket từ Triều Tiên.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vassily Nebenzia.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vassily Nebenzia bác bỏ thông tin do báo Mỹ New York Times đăng tải đầu tiên, về việc Nga mua hàng triệu đạn pháo và đạn rocket từ Triều Tiên. Tờ New York Times trích dẫn nguồn tin mới được giải mật của tình báo Mỹ.

"Tôi chưa hề biết đến thông tin này. Tôi nghĩ đây lại là một tin tức giả mạo được lan truyền", ông Nebenzia trả lời các phóng viên, theo Reuters.

Tuần trước, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin do tờ Washington Post của Mỹ đăng tải, nói rằng Nga nhận các lô hàng máy bay không người lái vũ trang đầu tiên từ Iran.

Trả lời họp báo ngày 6/9, Vedant Patel, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, nói Moscow "đang trong quá trình mua hàng triệu đạn pháo và đạn rocket từ Triều Tiên để sử dụng ở Ukraine".

Tuy nhiên, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng, John Kirby nói "không có dấu hiệu cho thấy Nga và Triều Tiên đã đạt thỏa thuận này và chưa có dấu hiệu đạn pháo, đạn rocket của Triều Tiên được sử dụng ở Ukraine".

Ông Kirby mô tả đây là "thương vụ tiềm năng". "Chúng tôi nhận định rằng Nga có thể bổ sung thêm hàng triệu đạn pháo và đạn rocket từ Triều Tiên. Thông tin mới dừng ở mức như vậy", ông Kirby nói, theo Reuters.

Lá cờ Nga và Triều Tiên được treo tại một nhà ga, trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới Nga vào năm 2019.

Giới chức Mỹ nói rằng, việc Nga mua trang thiết bị quân sự từ Triều Tiên là điều có thể được dự đoán trước.

Trong vài tuần qua, Ukraine đã mở đợt phản công ở miền nam, phá hủy nhiều kho vũ khí, kho chứa đạn pháo của Nga. Các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến Nga gặp khó trong việc sản xuất vũ khí và đạn dược phục vụ xung đột.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc hiện chưa lên tiếng phản hồi thông tin do truyền thông Mỹ đăng tải.

Alastair Morgan, cựu Đại sứ Anh tại Triều Tiên, nói Bình Nhưỡng có thể bán vũ khí cho Moscow để tăng nguồn thu, bù đắp các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Tuy nhiên, lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nghiêm cấm các nước thành viên mua vũ khí và đạn dược từ Triều Tiên, theo Reuters.

