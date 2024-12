Nga áp sát thành trì Pokrovsk của Ukraine, trinh sát và đặc nhiệm đã xâm nhập

Một đơn vị pháo binh Ukraine khai hỏa trong giao tranh với Nga ở mặt trận Pokrovsk. Ảnh: New York Times.

Hôm 11/12, CNN dẫn nguồn tin cho biết, các lực lượng Nga còn cách thành trì Pokrovsk khoảng 3km về phía nam. Đến ngày 13/12, khoảng cách này đã rút ngắn còn một nửa.

Yuri Podolyaka, một blogger quân sự gốc Ukraine nhưng có quan điểm thân Nga, cho biết các lực lượng Nga hiện chỉ còn cách thành phố 1,5km sau đợt tấn công mới từ phía nam.

Podolyaka cho biết, các nhóm xung kích, trinh sát và đặc nhiệm Nga thực tế đã có mặt bên trong thành phố từ trước. Các nhóm này có nhiệm vụ mở đường, theo dõi tình hình phòng thủ của Ukraine bên trong thành phố, chỉ thị mục tiêu cho pháo hoặc chiến đấu cơ tập kích.

Trong vài ngày qua, quân đội Ukraine xác nhận Nga đã phá hủy hoặc kiểm soát nhiều cứ điểm phòng thủ bên ngoài thành phố. Nếu Pokrovsk thất thủ, đây sẽ là tổn thất về mặt quân sự lớn nhất của Ukraine kể từ đầu năm nay. Thành phố từng có 60.000 người sinh sống, là trung tâm đường sắt và hậu cần quan trọng.

Truyền thông Nga từng mô tả Pokrovsk là “cửa ngõ vào vùng Donetsk” do đây là thành phố lớn nhất nằm ở khu vực tiếp giáp vùng Donetsk với các khu vực khác ở miền trung Ukraine.

Kiểm soát Pokrovsk giúp Nga cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và thúc đẩy chiến dịch tấn công thành phố Chasiv Yar ở phía đông bắc.

Nga cũng có thể tiếp cận mạng lưới đường bộ của Ukraine trong khu vực lân cận, từ đó khiến Kiev khó có thể giữ các vùng lãnh thổ xung quanh Pokrovsk. Điều này có thể cho phép Nga củng cố bước tiến và mở rộng lãnh thổ kiểm soát, theo Reuters.

Thành phố còn có một mỏ than cốc lớn, là nơi cung cấp than cốc duy nhất trong nước của Ukraine. Than cốc phục vụ ngành công nghiệp thép khổng lồ trước đây của nước này.

Metinvest BV, nhà sản xuất thép của Ukraine, gần đây thông báo dừng một số hoạt động khai thác mỏ vì Nga đang ngày càng áp sát, Reuters dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết hôm 12/12.

