Nam Phi: Nhân viên khu bảo tồn bị 2 con sư tử phục kích, kết cục bi thảm

Thứ Ba, ngày 09/03/2021 13:15 PM (GMT+7)

Một nhân viên làm việc tại khu bảo tồn động vật hoang dã ở Nam Phi mới đây bị hai con sư tử phục kích, ăn thịt, không lâu sau khi người này bước xuống từ xe Jeep.

Hai con sư tử ăn thịt nhân viên khu bảo tồn đều bị bắn chết.

Nạn nhân Malibongwe Mfila, 27 tuổi, khi đó đang lần theo dấu vết của một con báo săn. Malibongwe lái xe Jeep lần theo dấu vết đến một con đường đất, sau đó người đàn ông xuống xe đi bộ, theo The Sun.

Malibongwe có trách nhiệm giám sát một khu vực rộng 22.000 hécta ở khu bảo tồn Marataba thuộc công viên quốc gia Marakele

Người đàn ông không ngờ rằng mình bước vào khu vực có hai con sư tử đực đang mai phục sẵn. Ở khoảng cách 20 mét, hai con sư tử nhảy ra tấn công Malibongwe, khiến anh không kịp chống cự.

Motlafela Mojapelo, phát ngôn viên cảnh sát Nam Phi xác nhận có trường hợp người tử vong do bị sư tử ăn thịt. Hai con sư tử này sau đó đã bị bắn chết vì lý do an toàn, ông Mojapelo nói.

“Anh ta quá tập trung vào công việc của mình mà không lường trước rằng có khả năng sư tử mai phục”, ông Mojapelo nói thêm.

Một tài xế của khu bảo tồn phát hiện những con sư tử giết chết Malibongwe liền báo động. Cả hai con sư tử bị các nhân viên khu bảo tồn bắn chết.

“Sư tử ăn thịt người sẽ không được phép tồn tại vì chúng sẽ có những hành vi tương tự trong tương lai”, ông Mojapelo giải thích.

Sư tử đực trưởng thành có thể nặng tới 200kg.

Nhiều nhân viên khu bảo tồn cảm thấy hãi hùng sau những gì xảy ra với Malibongwe, theo Fundisile Mketeni, Giám đốc điều hành cơ quan Công viên Quốc gia Nam Phi.

Robert More, chủ sở hữu khu bảo tồn, là địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng, đã lên tiếng gửi lời chia buồn. “Malibongwe là thành viên trong đại gia đình Marataba, chúng tôi rất đau lòng trước cái chết của anh. Một người tài năng như vậy khiến chúng tôi luôn nhớ đến”, More nói.

Khu bảo tồn Marataba cách Johannesburg khoảng 4 giờ lái xe, là nơi sinh sống của sư tử, báo hoa mai, trâu, tê giác, voi và nhiều loài động vật khác.

Nhiệm vụ của Malibongwe là khảo sát trước các tuyến đường dẫn du khách tham quan, để đảm bảo an toàn cho các du khách.

