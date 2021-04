Myanmar: Quân đội khống chế, bắt thêm thành viên đảng của bà Suu Kyi

Thứ Bảy, ngày 03/04/2021 08:00 AM (GMT+7)

Chín cá nhân, bao gồm các cựu nghị sĩ của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD), đã bị quân đội nổ súng bắt giữ hôm 31-3.

Theo trang tin The Irrawaddy, 9 người nói trên bị quân đội tìm thấy khi đang ẩn náu tại ngôi làng Ywar Thar Yar, vùng Ayeyarwady. Trong số này bao gồm 3 cựu nghị sĩ, 5 thành viên NLD và 1 cảnh sát.

"Binh lính và cảnh sát ập đến trong 6 chiếc xe. Họ bắn khoảng 10 phát súng và bắt giữ 3 nghị sĩ cùng những người khác đang trốn trong một trang trại" - một cư dân sống ở khu vực Shwe Myin Tin cho biết.

Ba nghị sĩ NLD mới bị bắt. Ảnh: The Irrawaddy

Các nghị sĩ bị bắt bao gồm thành viên Hạ viện U Thein Tun (thị trấn Thabaung) và hai thành viên quốc hội vùng Ayeyarwady là U Aung Aung Oo và U Than Htut.

Tất cả 9 người được cho là đang bị giam giữ tại Bộ Tư lệnh Tây Nam của quân đội Myanmar. Luật sư và người thân vẫn chưa được phép gặp họ.

Kể từ hôm 11-2, chính quyền quân sự đã bắt giữ và khởi kiện ít nhất 35 người ở TP Pathein, bao gồm các nhà hoạt động chính trị, nhà hoạt động nhân quyền, nghị sĩ, phóng viên và những người biểu tình phản đối cuộc đảo chính hôm 1-2, theo thống kê của The Irrawaddy.

Người biểu tình ở vùng Sagaing hôm 1-4. Ảnh: The Irrawaddy

Sau khi thêm 6 người thiệt mạng trong các cuộc trấn áp của lực lượng an ninh Myanmar hôm 1-4, số người chết kể từ cuộc đảo chính hôm 1-2 đã lên đến hơn 540 người, theo Hiệp hội Hỗ trợ tù nhân chính trị (AAPP, trụ sở tại Myanmar).

Một thành viên của tổ chức cứu hộ TP Mandalay nói với The Irrawaddy rằng ít nhất hai người thiệt mạng và một số người bị thương ở quận Sein Pan. Ông cáo buộc lực lượng an ninh nổ súng vào các ngôi nhà. Kể từ đầu tuần này, dân làng và quân đội đụng độ tại thị trấn Kale, vùng Sagaing. Hậu quả, hai dân làng thiệt mạng và ba người bị thương. Hiện nhiều người phải chạy trốn vì lo sợ lực lượng an ninh đột kích.

