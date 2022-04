Mỹ, Trung Quốc trước mối đe dọa BA.2

WHO theo dõi sát Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11-4 cho biết vẫn đang theo dõi sự gia tăng của số ca Covid-19 ở Trung Quốc đại lục. Đài CNBC dẫn lời bà Kate O’Biren, Giám đốc Chương trình Tiêm chủng và Vắc-xin của WHO, cho biết cơ quan này đang liên hệ với các cơ quan y tế công cộng Trung Quốc về đợt bùng phát mới nhất. Giới chức WHO nhấn mạnh họ cần theo dõi hiệu quả của các đợt phong tỏa và vắc-xin của nước này nhưng cho rằng hiện chưa có đủ thông tin để đưa ra đánh giá. Trong khi đó, ông Alejandro Cravioto, Chủ tịch Nhóm cố vấn chiến lược về tiêm chủng của WHO, nhấn mạnh điều rất quan trọng là xem xét liệu các biện pháp phong tỏa như vậy có mang lại hiệu quả toàn diện trong việc khống chế đợt bùng phát mới nhất hay không, đặc biệt với sự lây lan nhanh chóng của biến chủng phụ BA.2 tại nước này. "Chừng nào thực sự có được đầy đủ dữ liệu, chúng tôi sẽ không thể đưa ra bình luận nào thêm" - ông Cravioto nói khi đề cập hiệu quả của các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt tại Trung Quốc. Theo ông Cravioto, WHO đang thiếu thông tin về những vắc-xin Covid-19 được sử dụng tại Trung Quốc. Nhóm của ông gần đây đã xem xét dữ liệu về vắc-xin mRNA của Công ty CanSino Biologic (Trung Quốc). Theo Bloomberg, các quan chức Trung Quốc vào tháng rồi cho biết vắc-xin của nước này đã được cập nhật để chống lại Omicron và các biến chủng khác. Tính đến ngày 5-4, 88,5% dân số Trung Quốc đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin Covid-19, theo trang Our World In Data. Anh Thư