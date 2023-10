Mỹ: Phát hiện gây sốc về nữ sĩ quan cảnh sát tuyên bố “đam mê công việc”

Sĩ quan cảnh sát Grace Rose Baez, 37 tuổi, bị bắt giữ hôm 19/10 vì buôn bán ma túy.

Sĩ quan cảnh sát thành phố New York, Grace Rose Baez tuần này bị bắt giữ cùng một đồng phạm tên Cesar Martinez. Hai người bị cáo buộc buôn bán trái phép chất ma túy, Chưởng lý Damian Williams ở New York, cho biết, theo tờ New York Post.

Baez, 37 tuổi và Martinez, 42 tuổi, bị phát hiện bán ma túy cho một người mà không biết người này là đặc vụ liên bang, giới chức Mỹ thông báo. Baez giấu một lượng nhỏ ma túy fentanyl “chất lượng cao” vào hộp kẹo mentos và đưa cho đặc vụ liên bang vào ngày 17/10.

Nữ sĩ quan này sau đó nói sẵn sàng bán 1 kg heroin với giá 25.000 USD và 800 gram fentanyl với giá sẽ đàm phán sau dựa vào mức độ tinh chế.

Baez là nữ sĩ quan công tác ở sở cảnh sát thành phố New York từ năm 2012. Baez đã nhiều lần giao dịch ma túy với đặc vụ liên bang trong quá trình cảnh sát liên bang Mỹ thu thập bằng chứng.

Baez được xác định ngồi ở văn phòng cảnh sát New York để thương lượng về giá cả và địa điểm giao dịch ma túy. Hôm 19/10, Baez gặp đặc vụ liên bang ở Yonkers, vùng ngoại ô New York, để giao dịch 400 gram heroin, 640 gram fentanyl. Nữ sĩ quan bị bắt giữ ngay trong ngày hôm đó.

Khám nhà Baez, các đặc vụ liên bang phát hiện nữ sĩ quan này ở cùng một nam giới tên Martinez. Người này được xác định đã cố gắng ném số ma túy còn lại ra khỏi căn hộ chung cư.

Theo hồ sơ, cảnh sát New York từng điều chuyển công tác Baez vào năm 2020 vì nữ sĩ quan này vi phạm kỷ luật. Năm ngoái, mức thu nhập của Baez là 96.715 USD/năm, ít hơn các năm trước khi bị điều chuyển công tác.

Baez hiện đã bị đình chỉ công tác và nhiều khả năng sẽ phải ngồi tù hàng chục năm. Năm 2020, Baez từng công khai nói về việc “đam mê công việc như thế nào”. “Tôi chưa từng hối hận khi chọn nghề cảnh sát, công việc mà tôi rất yêu thích”, Baez khi đó nói. “Trong hàng ngũ cảnh sát cũng có những sĩ quan biến chất nhưng đó không phải tôi”.

Trong tuyên bố, chưởng lý Williams cáo buộc Baez vi phạm lời thề của ngành cảnh sát khi phát tán ma túy ra cộng đồng, trong bối cảnh thành phố New York thường xuyên khi nhận các trường hợp người chết vì ma túy. Tệ nạn ma túy cũng là vấn đề nhức nhối ở nước Mỹ hiện nay.

Ủy viên cảnh sát Edward Caban nói rằng, Baez đã làm “hoen ố hình ảnh của lực lượng cảnh sát New York”.

