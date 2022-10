Mỹ chính thức công bố chiến lược an ninh quốc gia dưới thời ông Biden

Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ thể hiện mối quan hệ căng thẳng hiện tại giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Biden trong một cuộc gặp với các binh sĩ quân đội (ảnh: RT)

Hôm 12/10, Nhà Trắng đã công bố Chiến lược An ninh Quốc gia đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Biden. Tài liệu quan trọng này được đưa ra gần 2 năm sau khi ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ.

Giới thiệu về Chiến lược An ninh Quốc gia mới, Cố vấn An ninh Mỹ Jake Sullivan cho biết, Mỹ đang bước vào “thập kỷ quyết định” với 2 thách thức cơ bản: Cạnh tranh để định hình trật tự quốc tế và giải quyết những thách thức xuyên quốc gia.

Mở đầu tài liệu dài 48 trang, chính quyền của ông Biden cho rằng, trong “thập kỷ quyết định”, Mỹ sẽ đầu tư cho các lợi ích cốt lõi. Các lĩnh vực được Mỹ chú trọng là phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Mỹ cũng mong muốn và sẽ tìm cách làm cho những liên minh quân sự mà nước này tham gia ngày càng lớn mạnh bằng việc hiện đại hóa, tăng cường sức mạnh quân đội.

Mỹ coi Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh duy nhất vừa có ý đồ định hình lại trật tự quốc tế, vừa có sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ đáng gờm”. Để đối phó với Trung Quốc, Mỹ sẽ tăng cường ảnh hưởng bằng cách giúp đỡ các nước khác mà không cần dựa trên nguyên tắc “có đi có lại”. Mỹ cũng ủng hộ duy trì hòa bình tại eo biển Đài Loan.

Chiến lược An ninh của Mỹ cũng cáo buộc Nga theo đuổi chính sách đối ngoại với mục tiêu đảo lộn trật tự quốc tế. Mỹ nhấn mạnh sẽ tiếp tục trừng phạt Nga bởi xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Washington cũng mong muốn làm việc với Moscow trong các lĩnh vực mà đôi bên cùng có lợi.

“Các liên minh và mối quan hệ đối tác toàn thế giới là tài sản chiến lược quan trọng nhất của chúng ta", Chiến lược An ninh của Mỹ nêu.

Ngoài Nga và Trung Quốc, chính quyền Mỹ cũng xác định các yếu tố khác cần đương đầu trong vấn đề an ninh là biến đổi khí hậu, dịch bệnh, nguy cơ thiếu lương thực, khủng bố, kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Trong tài liệu, Mỹ cũng cam kết sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các đồng minh, đối tác.

Nga và Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về Chiến lược An ninh mới của Mỹ.

Chiến lược An ninh Mỹ lần đầu tiên được đưa ra vào năm 1987, dưới thời cựu Tổng thống Ronald Reagan. Đây là tài liệu do Nhà Trắng biên soạn, liệt kê các mối lo ngại đối với an ninh quốc gia và cách Mỹ lên kế hoạch giải quyết chúng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/my-chinh-thuc-cong-bo-chien-luoc-an-ninh-quoc-gia-duoi-thoi-ong-biden-a574532.html