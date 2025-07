Lãnh đạo Pháp, Anh nói liên minh 30 nước sẵn sàng đưa quân tới Ukraine sau khi có lệnh ngừng bắn với Nga

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: TASS.

Tại cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh song phương ở London (Anh) ngày 10/7, ông Macron nhấn mạnh: “Chúng tôi đã có một kế hoạch sẵn sàng và sẽ bắt đầu thực hiện ngay khi lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực”. Ông Macron cho biết lực lượng liên minh này sẽ hỗ trợ giám sát việc tuân thủ lệnh ngừng bắn trên không và trên biển, đồng thời góp phần tái thiết quân đội Ukraine.

Về phần mình, Thủ tướng Anh Starmer nói: “Ủng hộ Ukraine không chỉ là điều đúng đắn cần làm, mà còn thiết yếu để đảm bảo an ninh cho chính chúng ta. Đó là lý do vì sao Liên minh Tự nguyện đang đảm bảo xây dựng một lực lượng sẵn sàng triển khai sau lệnh ngừng bắn nhằm răn đe Nga trong nhiều năm tới”.

Theo thông cáo báo chí của chính phủ Anh sau cuộc họp trực tuyến với các thành viên liên minh, lực lượng này sẽ giúp Ukraine tái thiết lực lượng bộ binh, bảo vệ không phận và bảo đảm an toàn hàng hải, đặc biệt ở Biển Đen.

Hai lãnh đạo Pháp, Anh cũng xác nhận sở chỉ huy ban đầu của lực lượng liên minh sẽ đặt tại Paris trong 12 tháng đầu, sau đó chuyển sang London.

Liên minh này được gọi là “Liên minh Tự nguyện” (Coalition of the Willing), gồm khoảng 30 nước phương Tây. Theo ông Starmer, ngoài chuẩn bị cho giai đoạn hậu chiến, các nước trong liên minh sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ Kiev trong thời gian tới bằng cách gây sức ép kinh tế lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt, đồng thời đảm bảo quân đội Ukraine có đủ trang thiết bị để bảo vệ lãnh thổ.

Cuộc họp ngày 10/7 còn có sự tham gia của một số đại diện Mỹ, trong đó có đặc phái viên Keith Kellogg và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham.

Ông Macron khẳng định kế hoạch hỗ trợ Ukraine nêu trên không nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác quân sự song phương Pháp – Anh. Paris và London đang lên kế hoạch chuyển đổi lữ đoàn gồm binh sĩ hai bên thành một quân đoàn chung với quy mô lên tới 50.000 người.

Hội nghị thượng đỉnh Pháp – Anh ngày 10/7 là lần thứ 37 lãnh đạo hai nước tổ chức gặp mặt cấp cao và cũng là sự kiện kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước của ông Macron tới Vương quốc Anh.