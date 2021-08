Kỳ án ám ảnh bậc nhất mọi thời đại: “Sát thủ cầm rìu” khiến nước Mỹ run sợ

Thứ Ba, ngày 31/08/2021 13:45 PM (GMT+7)

Các điều tra viên suy luận rằng, giết người đối với tên sát nhân Axeman là một đam mê chứ không phải là vì các nhu cầu vật chất.

Axeman là biệt danh của kẻ giết người hàng loạt bằng rìu đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thành phố New Orleans (Mỹ) trong khoảng thời gian từ năm 1918 - 1919. Những nạn nhân của tên sát nhân này bị tấn công và sát hại một cách ghê rợn.

Đã gần 1 thế kỷ trôi qua, danh tính của hắn vẫn là một bí ẩn với toàn nhân loại…

Mọi chuyện bắt đầu vào đêm 22/5/1918, khi hai vợ chồng người Ý là Joseph và Catherine Maggio bị sát hại, Cặp đôi là chủ của một tiệm thực phẩm trên đường Magnolia, thành phố New Orleans, một cửa hàng nổi tiếng trong vùng với rượu và các món ăn Ý.

Hung thủ đã đột nhập vào căn nhà bằng cửa phụ, sau đó ra tay giết hại dã man Joseph cùng vợ bằng dao và rìu.

Gây án xong, sát thủ còn thay đồ, bỏ lại bộ quần áo đẫm máu trước khi rời hiện trường. Đồ đạc trong nhà không bị dịch chuyển, cho thấy vụ giết người này không phải cướp của. Nhiều nghi vấn cho rằng đó là do trả thù riêng.

Chỉ hơn một tháng sau, một chủ cửa hàng tạp hóa người Ý khác, Louis Besumer và vợ của ông là Harriet Lowe, đang ngủ say thì bị ra tay với thủ đoạn tương tự. Bà Lowe bị hàng loạt vết thương ở đầu và sau đó chết trên bàn mổ.

Ngày 5/8/1918, cô Anna Schneider - một người phụ nữ đang mang thai bị tấn công bởi một bóng đen khi đang ngủ trong nhà vào lúc rạng sáng. Cô bị tên này đánh liên tục vào mặt và bị rìu rạch nhiều nhát trên mặt. May mắn là nạn nhân này chỉ bị thương nặng và vẫn sống sót.

Chỉ đúng 5 ngày sau, một người đàn ông trung niên Joseph Romano sống gần đó cũng bị tấn công. Đêm hôm đó, ông nghe thấy tiếng động lớn trong phòng ngủ của 2 cháu gái. Khi bước vào kiểm tra thì Joseph bị một người đàn ông to lớn, mặc bộ đồ sẫm màu, đội mũ lụp xụp lao thẳng vào khống chế. Ông bị rìu chém vào đầu hai lần và chết vì vết thương.

Những vụ tấn công liên tiếp theo cùng một cách thức, với khả năng cao do cùng một thủ phạm khiến cả thành phố náo loạn. Cảnh sát xác định rất có thể tên sát nhân máu lạnh này đã "chọn" nạn nhân một cách ngẫu nhiên.

Các điều tra viên suy luận rằng, giết người đối với hắn như là một đam mê chứ không phải là vì các nhu cầu vật chất.

Từ đây tên sát nhân bí ẩn được báo chí đặt tên là Axeman (Người Rìu). Một điểm chung là tên sát nhân này rất thích giết người trong phòng ngủ, thậm chí ngay trên giường và đa phần nạn nhân của hắn hầu hết là các gia đình người Mỹ gốc Ý.

Thế nhưng, bẵng đi một thời gian, "sát nhân cầm rìu" không hề xuất hiện. Nửa năm sau, khi mọi người đã dần quên đi nỗi sợ ngày nào, hắn lại quay trở về và khiến New Orleans hoảng sợ hơn cả trước.

Ngày 10/3/1919, "sát nhân cầm rìu" lại tiếp tục cuộc tàn sát khi bước vào ngôi nhà của anh Charles Cortimiglia. Cả chủ nhà, vợ và cô con gái 2 tuổi đang ngủ ngoan trong lòng mẹ đều bị sát hại một cách tàn nhẫn.

Cơn hoảng sợ lan truyền khắp thành phố khi Axeman còn dám viết thư thách nhận trách nhiệm 12 vụ giết người trước đó và lớn tiếng thách thức cảnh sát: "Bọn bay sẽ không bao giờ tóm được ta, không ai có thể nhìn thấy ta vì ta tàng hình, như chính không khí bao quanh Trái Đất. Ta không phải là người, ta là linh hồn, là quỷ dữ từ tầng địa ngục nóng nhất. Chỉ có ta biết ai sẽ là nạn nhân sắp tới. Ta sẽ không để lại dấu vết nào trừ chiếc rìu đẫm máu…

Vào 12h15 đêm (giờ Trái đất) thứ Ba tới, ta sẽ lại đi qua New Orleans. Tuy nhiên lần này, ta sẽ đưa ra một đề xuất nho nhỏ. Ta rất thích nhạc Jazz. Vậy nên nếu nhà ai có tiếng nhạc Jazz thì có lẽ ta sẽ tha cho người đó. Còn nếu không thì hãy coi chừng chiếc rìu của ta!".

Sau lời cảnh báo của kẻ giết người, cả thành phố vang lên âm thanh của nhạc jazz. Ảnh: Getty

Và đêm đó, cả thành phố New Orleans đồng loạt vang lên âm hưởng của nhạc Jazz. Thứ âm nhạc vốn du dương lại trở thành nỗi sợ hãi của hàng triệu dân.

Quả thật, vào đêm hôm ấy, đã không có một ai phải bỏ mạng. Cả một đêm dài, thành phố chìm trong tiếng nhạc ồn ào và nỗi hoảng sợ tột độ. Thậm chí, rất nhiều nhà còn tiếp tục bật nhạc Jazz suốt một thời gian sau vì tin rằng âm nhạc sẽ giúp "đuổi" sát nhân đi.

Suốt nhiều tháng liền sau đó, tay sát nhân điên rồ biến mất. Nhưng một lần nữa, khi mọi người tưởng hắn đã biến mất thì hắn quay lại. Vào tháng 8/1919, Steve Boca - một người bán tạp hóa lại bị tấn công nhưng may mắn không mất mạng.

Cuối cùng, vào ngày 27/10/1919, một người đàn ông Mike Pepitone đã bị chém bất ngờ trong căn phòng của mình và qua đời. Đây chính là nạn nhân cuối cùng của "sát nhân cầm rìu".

Tổng cộng trong 2 năm, đã có 12 người bị tấn công bởi tên sát thủ kỳ lạ và 10 người thiệt mạng oan uổng. Nhưng đáng tiếc là dù nỗ lực điều tra đến đâu, cảnh sát Mỹ vẫn chẳng thể bắt được bất kỳ nghi phạm nào và kết án tội phạm man rợ này.

Tuy Axeman gây hoảng sợ cho dân chúng New Orleans nhưng nhờ hắn mà một loạt các sản phẩm ăn theo như các bài hát, bộ phim, truyện tranh, tiểu thuyết đã ra đời làm giàu cho nhiều cá nhân. Điển hình là nhạc sĩ Joseph John Davilla đã viết ca khúc Jazz The Mysterious Axeman để ghi nhớ sự kiện người dân New Orleans sợ hãi bật nhạc Jazz để tên sát nhân không làm hại mình.

