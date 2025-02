Kiev lên tiếng việc đặc phái viên của ông Trump muốn Ukraine bầu cử trong năm nay

Ông Dmytro Lytvyn - cố vấn truyền thông của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - cho rằng kế hoạch tổ chức bầu cử tại nước này ngay trong năm 2025 như đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất sẽ thất bại, đài RBC-Ukraine đưa tin hôm 2-2.

Ông Lytvyn đưa ra phát ngôn trên sau khi ông Keith Kellogg - Đặc phái viên của Tổng thống Trump về xung đột Nga-Ukraine - cho biết Washington muốn Kiev tổ chức bầu cử trong năm 2025 nếu Nga và Ukraine có thể đạt được thoả thuận ngừng bắn trong vài tháng tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) trao đổi với ông Donald Trump (phải) - khi đó là ứng viên Tổng thống Mỹ - tại TP New York (Mỹ) hôm 27-9-2024. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Bình luận về thông tin này, ông Lytvyn cho rằng "nếu kế hoạch của ông [Kellogg] chỉ là một thoả thuận ngừng bắn và các cuộc bầu cử thì đó là một kế hoạch thất bại".

Ông Lytvyn cho rằng kế hoạch của nhóm Tổng thống Trump chưa đủ sức nặng để "đe doạ" Nga chấp nhận ngừng bắn, lưu ý rằng nhận xét này dựa trên thực tế là ông chưa xem được toàn bộ bài trả lời phỏng vấn của ông Kellogg nên "khó để đánh giá toàn bộ lập trường" của đặc phái viên Mỹ.

Ông Lytvyn nói rằng Nga đang tiếp tục mở rộng kho tên lửa và đạn dược, cũng như tìm kiếm các giải pháp mới để lách qua các lệnh trừng phạt mà phương Tây và đồng minh áp đặt liên quan chiến sự ở Ukraine.

Ông Dmytro Lytvyn - cố vấn truyền thông của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Ông Lytvyn nhấn mạnh rằng Ukraine muốn nhìn thấy "cách tiếp cận sâu sắc hơn từ các quan chức của các đối tác chủ chốt" của Kiev trong việc tìm kiếm giải pháp hoà bình cho chiến sự ở Ukraine.

Ông Lytvyn nhắc lại rằng Tổng thống Zelensky đã đối thoại cùng Tổng thống Trump, bàn bạc một cách "sâu sắc và sáng suốt" về tình hình trên thực địa và những gì có thể làm để gây áp lực buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán.

Trên cơ sở đó, việc quan trọng hiện tại đối với Ukraine là nhanh chóng thực hiện "những công việc thực chất" với các đồng minh về "một kế hoạch cụ thể để kết thúc chiến sự và đảm bảo hoà bình lâu dài" ở nước này.