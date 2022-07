Khủng hoảng Sri Lanka: Vì đâu nên nỗi và sao chưa gỡ được?

Tổng thống lánh ra nước ngoài, dân dồn tức giận vào thủ tướng Sự thất vọng và tức giận của người dân bùng phát từ ngày 31-3. Họ đổ ra đường biểu tình, ném gạch và phóng hỏa bên ngoài dinh tổng thống ở Colombo, theo CNN. Cảnh sát phải dùng đến nhiều biện pháp trấn áp nhưng không dẹp yên được. Đến ngày 1-4, Tổng thống Rajapaksa ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc, cho phép nhà chức trách bắt giữ người dân không cần lệnh, đồng thời chặn các nền tảng mạng xã hội. Song làn sóng biểu tình vẫn tiếp diễn. Ngày 9-7, hàng trăm người biểu tình tràn vào dinh tổng thống và dinh thủ tướng, yêu cầu hai lãnh đạo từ chức. Hai địa điểm đều bị đập phá nghiêm trọng. Ngày 13-7, Tổng thống Rajapaksa đã bay sang Maldives để lánh nạn, một ngày trước lịch từ chức chính thức mà ông đã hứa trước đó. Lý do theo các nhà quan sát là nhằm tránh nguy cơ bị bắt giữ, do một khi ông từ chức tổng thống đồng nghĩa mất quyền miễn trừ an ninh và có thể bị bắt, bị truy tố các cáo buộc trước đó. Vài giờ sau đó, Văn phòng thủ tướng Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Quốc hội bổ nhiệm Thủ tướng Wickremesinghe làm tổng thống tạm quyền. Tuy nhiên, theo một hang tin Pháp thì người dân vẫn không chấp thuận, đã xông vào văn phòng thủ tướng tiếp tục kêu gọi ông từ chức.