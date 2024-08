Israel không kích toàn Gaza, đưa loạt xe tăng vào Khan Younis

Reuters dẫn lời người dân Khan Younis cho biết, xe tăng của Israel đã bất ngờ tiến vào trung tâm thành phố còn quân đội tiếp tục ra lệnh sơ tán ở phía Đông, buộc nhiều gia đình phải chạy trốn để được an toàn và nhiều người khác bị mắc kẹt ở nhà.

Trong khi đó, các quan chức y tế Palestine ngày 28/8 (giờ địa phương) cho biết các cuộc không kích của Israel ở Khan Younis đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Tại thành phố Deir Al-Balah ở miền Trung Dải Gaza, nơi có ít nhất một triệu người đang trú ẩn, một cuộc không kích của Israel đã khiến 8 người Palestine thiệt mạng. Các nạn nhân đều thuộc các gia đình đang phải di dời và trú ẩn gần một trường học.

Khói bốc lên từ các vụ tấn công tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Tại Nuseirat, nhà báo Mohammed Abed-Rabbo cùng chị gái đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào ngôi nhà của họ. Theo phong trào Hamas, số nhà báo Palestine thiệt mạng do hỏa lực của Israel kể từ khi giao tranh xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái đã lên tới 172 người.

Trong những ngày gần đây, Israel đã liên tục ban hành lệnh sơ tán trên khắp Dải Gaza, khiến Liên hợp quốc (LHQ) và các quan chức cứu trợ lên tiếng phản đối về việc thu hẹp các khu vực nhân đạo và thiếu các khu vực an toàn.

Song, quân đội Israel cho biết họ đã ra lệnh sơ tán tại các khu vực mà phong trào Hamas và các chiến binh khác đã tổ chức các cuộc tấn công, bao gồm cả việc bắn tên lửa vào Israel.

Trước đó hôm 28/8, quân đội Israel tuyên bố đã phá hủy một đường hầm dài 3km gần Hành lang Netzarim - vốn được Israel xây dựng để chia đôi Dải Gaza. Đường hầm này nằm trong số hàng trăm cơ sở hạ tầng quân sự bị phá hủy trong những tuần gần đây, quân đội Israel nêu rõ.

Israel liên tục ban hành lệnh sơ tán khiến khu vực an toàn của người dân Dải Gaza ngày càng thu hẹp. Ảnh: Reuters

Phía các cánh vũ trang của Hamas lại cho biết đã tham gia vào các cuộc đụng độ với lực lượng Israel ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp Dải Gaza, thực hiện các vụ bắn tên lửa chống tăng và súng cối nhằm vào các mục tiêu Israel.

Trong một diễn biến có liên quan, Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ (WFP) ngày 28/8 (giờ địa phương) tạm thời đình chỉ việc di chuyển của nhân viên qua Dải Gaza, sau khi một trong những chiếc xe của cơ quan này bị bắn đạn khi tiến đến một trạm kiểm soát quân sự của Israel.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ cùng ngày cũng cảnh báo các hoạt động viện trợ ở Gaza "bị hạn chế nghiêm trọng do tình trạng thù địch, mất an ninh và lệnh sơ tán hàng loạt ảnh hưởng đến các tuyến đường và cơ sở vận chuyển viện trợ".

Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến sẽ họp trong ngày 29/8 theo yêu cầu của Anh và Thụy Sĩ về tình hình nhân đạo ở Gaza. LHQ cũng đang chuẩn bị tiêm vaccine cho khoảng 640.000 trẻ em ở Gaza, nơi WHO cho biết một em bé 10 tháng tuổi đã bị bại liệt do virus bại liệt loại 2 - trường hợp đầu tiên ghi nhận tại vùng lãnh thổ này trong 25 năm qua.

