Hàn Quốc phản ứng "rắn" sau vụ Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều

Thứ Tư, ngày 17/06/2020 00:30 AM (GMT+7)

Ngày 16.6, Triều Tiên chính thức xác nhận đã đánh sập văn phòng liên lạc với Hàn Quốc. Triều Tiên cho rằng, đây là “hậu quả thích đáng” đối với Seoul khi “dung túng cho những kẻ đào thoát”.

Văn phòng liên lạc liên Triều bị Triều Tiên cho nổ tung, ảnh chụp từ xa (ảnh: Yonhap)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, cho biết, Bình Nhưỡng đã cho nổ tung văn phòng liên lạc đặt tại khu công nghiệp Kaesong.

“Vào 14h50, văn phòng liên lạc đã đổ nát sau một vụ nổ khủng khiếp”, KCNA đưa tin.

KCNA cho rằng, hành động của Triều Tiên nhằm gửi lời cảnh báo đến Hàn Quốc khi “dung túng cho những kẻ cặn bã”, dường như muốn ám chỉ đến những người đào thoát và thả truyền đơn bằng bóng bay. Người dân Triều Tiên muốn nhóm người đào thoát và “những kẻ bao che phải trả giá đắt”.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phá hủy văn phòng liên lạc vào lúc 2 giờ 49 phút chiều ngày 16.6, theo giờ địa phương. Hội đồng an ninh Quốc gia Hàn Quốc đã họp khẩn cấp sau đó vài tiếng, dưới sự chủ trì của ông Chung Eui Yong – cố vấn an ninh cao cấp cho chính phủ. Tổng thống Moon Jae In cũng tham gia cuộc họp.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết thêm rằng, việc cho nổ văn phòng liên lạc đã được Triều Tiên báo trước và Seoul cần thêm thời gian để đánh giá tình hình.

Văn phòng liên lạc liên Triều được thành lập vào tháng 9.2018, sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tòa nhà 4 tầng, từng được sử dụng làm văn phòng tư vấn hợp tác kinh tế liên Triều đã được cải tạo lại thành văn phòng liên lạc. Hàn Quốc đã chi 8,64 triệu USD từ Quỹ Hợp tác liên Triều để xây dựng, cải tạo lại tòa nhà. Văn phòng liên lạc liên Triều đã dừng hoạt động từ tháng 2 năm ngoái sau khi Triều Tiên không đạt thỏa thuận với Mỹ trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.

Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc “dung túng cho những kẻ đào thoát” thả truyền đơn bằng bóng bay (ảnh: SCMP)

Trước đó, bà Kim Jo Yong – em gái ông Kim Jong Un – đã tuyên bố cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc và dọa hủy thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018. Triều Tiên cũng nói rằng Bộ Tổng tham mưu quân đội đang nghiên cứu kế hoạch đưa lực lượng trở lại khu vực phi quân sự liên Triều và “biến khu vực này thành một pháo đài”.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đáp trả cứng rắn sau hành động của Triều Tiên.

“Hàn Quốc sẽ phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ hành động quân sự khiêu khích nào của Triều Tiên”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố.

“Quân đội vẫn đang theo dõi chặt chẽ hành động của Triều Tiên và sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn căng thẳng leo thang thành khủng hoảng quân sự”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thêm.

Theo các chuyên gia, việc cho nổ tung văn phòng liên lạc của Triều Tiên nhằm gia tăng áp lực cho Hàn Quốc và tiến tới hủy bỏ tất cả những thỏa thuận đã đạt được với chính quyền Tổng thống Moon.

“Bằng việc phá hủy văn phòng liên lạc, Bình Nhưỡng muốn thông báo tới Seoul rằng, quan hệ hợp tác giữa 2 nước đã chấm dứt. Tiếp theo, Triều Tiên nhiều khả năng sẽ hủy bỏ toàn bộ thỏa thuận quân sự đã đạt được”, Shin Jong Woo – chuyên gia cao cấp tại Diễn đàn Quốc phòng An ninh Hàn Quốc – nhận xét.

“Chính sách của Triều Tiên đã thay đổi. Họ sẽ gây thêm áp lực với Hàn Quốc và những hành động tương tự như việc cho nổ văn phòng ngoại giao sẽ tiếp tục”, ông Shin nhận định.

Căng thẳng Hàn Quốc – Triều Tiên có nguy cơ tiếp tục gia tăng, theo chuyên gia (ảnh: Yonhap)

Đồng quan điểm với ông Shin, Kim Tae Woo – chuyên gia tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc – nói thêm rằng, Triều Tiên đang “giận cá chém thớt” khi đàm phán với Mỹ đi vào bế tắc và bị các lệnh trừng phạt quốc tế gây áp lực.

“Hàn Quốc cần đưa ra lập trường cứng rắn trong tình huống này rằng những hành động khiêu khích của Triều Tiên sẽ bị trừng phạt nhưng cũng để ngỏ khả năng đàm phán”, chuyên gia Kim nhận định.

Han Bum – chuyên gia tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc – lại bày tỏ lạc quan: “Tôi nghĩ là vẫn có thể cải thiện quan hệ liên Triều. Nếu Triều Tiên thực sự muốn chấm dứt tất cả quan hệ, tại sao họ không phá hủy toàn bộ khu Kaesong mà chỉ đánh sập văn phòng liên lạc. Họ có thể đang chờ phản ứng từ chúng tôi”.

Khu công Kaesong đã bị dừng hoạt động từ năm 2016 sau vụ thử vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

“Hàn Quốc cần bình tĩnh lại. Chúng ta nên gửi một phái viên đến Triều Tiên và khôi phục các kênh liên lạc. Chúng ta sẽ được nhiều hơn là mất khi làm vậy”, chuyên gia Han bày tỏ quan điểm.

