Gã khổng lồ năng lượng nguyên tử Nga sẵn sàng hợp tác với các nước “không thân thiện”

Trong trường hợp có thỏa thuận hòa bình về Ukraine, Tập đoàn năng lượng nguyên tử nhà nước Rosatom sẵn sàng thảo luận về hợp tác với các quốc gia "không thân thiện", CEO Alexey Likhachev cho biết khi phát biểu với các phóng viên tại Diễn đàn Công nghệ Tương lai (FTF) được tổ chức ở Moscow từ ngày 18-21/2.

"Tất nhiên, trong trường hợp có thỏa thuận hòa bình có tính đến lợi ích của Liên bang Nga, chúng tôi chắc chắn sẽ thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân với các đối tác nước ngoài của chúng tôi, những đối tác hiện đang ở phe các quốc gia không thân thiện", ông Likhachev cho biết.

Vị giám đốc điều hành nhấn mạnh rằng Tập đoàn Rosatom không sợ cạnh tranh, thậm chí còn khuyến khích cạnh tranh.

Một gian hàng của Rosatom tại Diễn đàn quốc tế Atomexpo ở Sochi, năm 2022. Ảnh: Sputnik

"Chúng tôi không chỉ không sợ cạnh tranh, mà còn khuyến khích cạnh tranh theo mọi cách có thể, vì nó kích thích chúng tôi và thúc đẩy chúng tôi phát triển sáng tạo hơn nữa các công nghệ hạt nhân và phi hạt nhân của chính mình. Nhưng trong trường hợp này, tất nhiên, chúng tôi phải hiểu rất rõ rằng tất cả các lợi ích của Liên bang Nga, bao gồm cả trong lĩnh vực hạt nhân, đều phải được tôn trọng", ông Likhachev lưu ý.

Người đứng đầu Rosatom nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của ngành công nghiệp hạt nhân Nga trên thế giới.

"Tôi muốn nhắc lại trường hợp khi giải pháp cứu cánh duy nhất cho năng lượng hạt nhân của Ukraine là mua các lò phản ứng cũ của Nga. Điều này chứng minh rất rõ thực tế rằng rất khó để phát triển năng lượng hạt nhân trên thế giới nếu không tính đến kinh nghiệm và các dự án cụ thể của tập đoàn nhà nước Rosatom. Cả giám đốc điều hành và các chuyên gia của cơ quan năng lượng hạt nhân IAEA của Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh điều này", CEO Likhachev cho biết.

Vào ngày 11/2, Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) đã phê duyệt việc mua 2 lò phản ứng hạt nhân của Nga cho Nhà máy điện hạt nhân Khmelnitsky tại Bulgaria. Các lò phản ứng VVER-1000 của Nga vẫn ở lại Bulgaria sau khi Sofia từ chối xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Belene.

Trang Kyiv Post đưa tin hồi tháng 1 năm ngoái rằng Ukraine có kế hoạch xây dựng 2 lò phản ứng hạt nhân do phương Tây và 2 lò do Liên Xô thiết kế tại Nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi để bù đắp cho sản lượng năng lượng bị mất trong cuộc xung đột với Nga.

Các đơn vị này sẽ bao gồm 2 lò phản ứng AP-1000 do Mỹ thiết kế, sử dụng công nghệ từ nhà sản xuất thiết bị điện phương Tây Westinghouse, và 2 đơn vị VVER-1000 mới do Liên Xô thiết kế, sử dụng thiết bị do Nga sản xuất và nhập khẩu từ Bulgaria.

Về Diễn đàn Công nghệ Tương lai (FTF), đây là sự kiện thường niên được tổ chức tại Moscow kể từ năm 2023. Năm nay, sự kiện được hỗ trợ bởi Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Quỹ Khoa học Nga và Trung tâm Lượng tử Nga.

Sự kiện được đồng tổ chức bởi Gazprombank, chính quyền Moscow và Tập đoàn nhà nước Rosatom. Sber là đối tác chung của diễn đàn, với Rosseti là đối tác chiến lược và Viện Kurchatov – đối tác khoa học chiến lược của FTF. TASS là đối tác thông tin của diễn đàn.