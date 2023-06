EU can dự nhiều hơn đến an ninh châu Á

Thời gian gần đây, Liên minh châu Âu (EU) có nhiều động thái cho thấy khối này để mắt và can dự nhiều hơn đến an ninh châu Á, theo đài DW.

Cuối tuần rồi, EU đã cử một phái đoàn cấp cao tới diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á là Đối thoại Shangri-La và cam kết tham gia nhiều hơn để duy trì sự ổn định khu vực.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell, nhấn mạnh rằng châu Âu và châu Á có “lợi ích trực tiếp” đối với an ninh của nhau và “phải làm việc cùng nhau để tránh đối đầu trong khu vực”.

Phái đoàn Đức do Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius dẫn đầu (trái) gặp phái đoàn TQ do Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc dẫn đầu tại Đối thoại Shangri-La cuối tuần rồi. Ảnh: DW

Theo DW, các quan chức quốc phòng cấp cao châu Âu đã nhân sự kiện Đối thoại Shangri-La để nêu rõ tầm nhìn về cam kết an ninh lớn hơn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Châu Âu đang tìm cách phát triển một phản ứng gắn kết với khu vực, trong bối cảnh có những lo ngại về TQ, đặc biệt tham vọng chiến lược của nước này ở Biển Đông.

Tại Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Pistorius cho biết Đức sẽ gửi một tàu khu trục nhỏ và một tàu tiếp tế đến Biển Đông vào năm tới để tập trận tự do hàng hải. Thời gian qua, nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm Đức và Pháp, đã tham gia tập trận tự do hàng hải ở Biển Đông. Bên cạnh đó, hợp tác an ninh là một trong những trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược được phê chuẩn vào năm 2020 giữa EU và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tại Đối thoại Shangri-La, mặc dù không gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhưng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã ngồi lại với các quan chức châu Âu, trong đó có đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.

