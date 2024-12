Điện Kremlin nói về khả năng Tổng thống Nga Putin gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Trump

Theo dữ liệu do công ty nghiên cứu Mediascope cung cấp, hơn 17 triệu khán giả truyền hình đã xem buổi họp báo cuối năm và phiên hỏi đáp của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 19/12, nhiều hơn so với năm 2023 (16,3 triệu người). Chương trình được phát sóng trực tiếp trên tám kênh truyền hình, bao gồm Channel One, Rossiya-1, Rossiya-24, NTV, Soloviev Live và Mir, cũng như Channel Five và Ren TV. Cuộc họp báo năm nay kéo dài 4 giờ 27 phút, thiếu ba phút để phá kỷ lục của năm 2020. Trong khoảng thời gian này, ông Putin đã trả lời câu hỏi từ hơn 60 công dân và nhà báo.