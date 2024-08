Đào được viên kim cương lớn nhất thế giới trong hơn 100 năm, kích cỡ gây kinh ngạc

Tổng thống Botswana Mokgweetsi Masisi chăm chú xem viên kim cương lớn nhất từng đào được ở nước này. Ảnh: AFP.

Theo tờ New York Post, Tổng thống Botswana Mokgweetsi Masisi đã hết sức kinh ngạc khi cầm trên tay viên kim cương thô lớn nhất thế giới trong hơn 100 năm và cũng là viên kim cương lớn nhất từng đào được ở nước này.

Ông Masisi bày tỏ sự vinh hạnh khi được giới thiệu viên kim cương khổng lồ này tới thế giới. "Thật sự hết sức choáng ngợp", ông Masisi nói khi cầm trên tay viên kim cương. "Tôi rất may mắn khi có thể trực tiếp nhìn thấy viên kim cương to như thế này trong đời".

Ông Masisi sau đó ra hiệu cho các thành viên chính phủ tới gần hơn để chiêm ngưỡng. Kim cương là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Botswana.

Viên kim cương nặng 2.492 carat (494 gram) được công ty khai khoáng Lucara Diamond có trụ sở ở Canada tìm thấy ở mỏ Karowe, phía tây Botswana.

Công ty khai khoáng Lucara Diamond nói viên kim cương mới đào được nặng 2.492 carat (494 gram). Ảnh: Lucara.

Kỷ lục viên kim cương lớn nhất thế giới hiện thuộc về kim cương kim cương Cullinan. Viên kim cương này nặng 3.106 carats (621,20 gram), được phát hiện ở Nam Phi vào năm 1905 và có giá 400 triệu USD (theo tỷ giá quy đổi hiện nay).

Theo New York Post, các chuyên gia am hiểu về kim cương nói vẫn còn quá sớm để ước tính giá trị của viên kim cương thô khổng lồ được tìm thấy ở Botswana. Một nguồn tin am hiểu vấn đề có liên hệ với công ty Lucara, nói giá trị của viên kim cương không dưới 40 triệu USD.

Nhưng một số người trong ngành công nghiệp khai thác kim cương nói 40 triệu USD vẫn là một con số khá khiêm tốn. Fred Cuellar, chuyên gia hàng đầu thế giới am hiểu về kim cương, nói: "Tôi nghĩ viên kim cương mới này phải có giá từ 100 triệu cho tới 160 triệu USD".

Năm 2019, công ty Lucara từng đào được viên kim cương khổng lồ nặng 1.758 carat (352 gram). Viên kim cương này cũng được đào ở mỏ Karowe, Botswana. Viên kim cương khi đó được coi là lớn thứ hai thế giới và được bán cho hãng thời trang Pháp Louis Vuitton với mức giá không được tiết lộ.

