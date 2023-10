Dải Gaza sắp có cơ hội hạ nhiệt nhờ sáng kiến của Nga?

RiaNovosti hôm nay (17/10) dẫn lời Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc (LHQ) Riyad Mansour xác nhận, nhóm các nước Arab ủng hộ một dự thảo nghị quyết về tình hình xung đột Israel-Hamas của Hội đồng Bảo an LHQ do Nga đệ trình, trong đó kêu gọi ngừng bắn lập tức ở Dải Gaza vì lí do nhân đạo.

Một thiếu niên Palestine bước qua khu nhà bị tàn phá bởi hỏa lực Israel ở Dải Gaza. Ảnh: AP

Theo RiaNovosti, văn kiện được Nga công bố cũng lên án bạo lực và hành động thù địch chống lại dân thường, đồng thời kêu gọi thả tất cả con tin. Dự thảo nghị quyết gồm nội dung ủng hộ việc khẩn trương phân phối hàng viện trợ vào Dải Gaza và tạo điều kiện sơ tán dân thường.

Chưa có các quốc gia phương Tây tại Hội đồng Bảo an có quan điểm ra sao về văn kiện của Nga. Trong trường hợp nó được thông qua, một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an sẽ có sức nặng đáng kể buộc các bên tham gia xung đột ở Dải Gaza ngưng giao tranh.

Ngoài dự thảo của Nga, Brazil, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an, cũng đệ trình một dự thảo khác. Tuy nhiên, văn kiện này gay gắt lên án cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel cách đây 10 ngày.

Xung đột ở Dải Gaza bùng phát sau khi Hamas ngày 7/10 phóng loạt rocket rồi mở đợt tấn công phối hợp bằng đường bộ, đường không và đường biển vào Israel. Israel đáp trả bằng cách phát động chiến dịch không kích ồ ạt vào Dải Gaza và phong tỏa toàn diện khu vực này.

Tình hình nhân đạo tại Dải Gaza đang diễn biến xấu đi nhanh chóng khi hàng trăm ngàn người sinh sống tại đây hoảng loạn di chuyển về phía gần biên giới Ai Cập. Họ bỏ lại nhà cửa để sơ tán trong tình trạng không đủ thực phẩm, không nước sạch và thuốc men cạn kiệt.

Trước lo ngại về việc Israel có thể tái chiếm đóng Dải Gaza, Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Herzog nói rằng, Tel Aviv "không có mong muốn" kiểm soát Dải Gaza từ bên trong. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mục tiêu "nghiền nát cỗ máy chiến tranh" của Hamas phải được hoàn tất.

Trong cuộc điện đàm ngày 16/10 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa khẳng định các hoạt động quân sự của Tel Aviv ở Dải Gaza sẽ chỉ kết thúc chừng nào phong trào Hamas "bị tiêu diệt hoàn toàn", Haaretz đưa tin.

Điện Kremlin sau đó ra tuyên bố nêu rõ, Moscow luôn sẵn sàng "tiến hành các nỗ lực nhắm mục tiêu chấm dứt cuộc đối đầu giữa người Palestine và Israel, đồng thời đạt được giải pháp hòa bình thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao".

