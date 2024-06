Cựu tướng Mỹ lên tiếng sau khi binh sĩ Ukraine kêu ca về xe tăng tối tân Abrams

Xe tăng M1 Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine gây thất vọng lớn.

Trả lời phỏng vấn trên đài CNN, ông Hertling nói "thật lố bịch" khi các binh sĩ Ukraine đề cập các vấn đề đối với xe tăng Abrams và việc mẫu xe tăng do Mỹ sản xuất dễ bị tổn thương trước các đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát.

Theo CNN, các thành viên kíp lái xe tăng Ukraine nói thứ mà Kiev cần nhất bây giờ là máy bay và pháo. "Chúng tôi cần thêm pháo và máy bay. Chúng tôi chỉ có mỗi xe tăng. Đó là vấn đề", binh sĩ Ukraine nói.

Binh sĩ Ukraine cũng phàn nàn rằng xe tăng Abrams không phù hợp để chiến đấu ở Ukraine, trong môi trường sương mù và mưa nặng hạt, dẫn đến các thiết bị điện tử của xe tăng bị hư hại.

"Những điều mà binh sĩ Ukraine nói như hơi nước ngưng tụ làm hỏng thiết bị điện tử. Đó là điều lố bịch", ông Hertling nói trên đài CNN. Cựu tướng Mỹ cho rằng, xe tăng Abrams được thiết kế để chiến đấu ở châu Âu, nhằm đối phó Liên Xô trước đây và sau này là Nga.

Trung tướng Herling, người lúc đầu là chỉ huy trung đội xe tăng, sau này trở thành Tư lệnh các lực lượng ở Mỹ ở châu Âu, cũng bác bỏ tuyên bố của các binh sĩ Ukraine về việc xe tăng Abrams không có đạn dược phù hợp để sử dụng ở Ukraine. Ông nghỉ hưu vào năm 2013 và kể từ năm 2014 xuất hiện với vai trò là nhà phân tích quân sự và an ninh quốc gia của đài CNN.

"Chúng tôi không thể đánh sập một căn nhà kể cả khi bắn 17 phát đạn xe tăng vào đó", binh sĩ Ukraine nói.

Trung tướng Mark Hertling (giữa), cựu Tư lệnh các lực lượng Mỹ ở châu Âu.

"Tôi là thành viên kíp lái xe tăng, đã bắn đạn pháo từ xe tăng Abrams trong cả cuộc đời. Tôi có thể nói là kíp lái Ukraine này đã sử dụng sai loại đạn hoặc họ không bảo dưỡng xe tăng đúng cách", cựu tướng Herling nói.

Các xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất chủ yếu sử dụng đạn xuyên giáp APFSDS hoặc đạn chống tăng HEAT. Nhưng xe tăng cũng có thể bắn đạn nổ mạnh (HE) để tấn công bộ binh, phá hủy công sự của đối phương. Không rõ Mỹ có cung cấp đạn HE để Ukraine sử dụng với xe tăng Abrams hay không.

Cựu tướng Hertling nói ông có kinh nghiệm 30 năm chỉ huy các đơn vị xe tăng Abrams ở châu Âu và không gặp bất cứ vấn đề gì như kíp lái Ukraine nói.

"Tôi nghĩ các binh sĩ Ukraine chỉ đơn giản là đổ lỗi khi xe tăng Abrams mà họ vận hành gặp trục trặc, rằng tại sao họ lại sử dụng phương tiện này", cựu tướng Hertling nói thêm.

Tướng Mỹ thừa nhận, "Abrams không phải là xe tăng tốt nhất để chiến đấu ở Ukraine nhưng chính Kiev đã yêu cầu cung cấp phương tiện này dù biết các xe tăng Abrams rất nhạy cảm trong vấn đề bảo dưỡng".

Mỹ đã cung cấp 31 xe tăng Abrams cho Ukraine vào năm ngoái. Tất cả đều được Kiev chuyển cho Lữ đoàn Cơ giới số 47, lực lượng tinh nhuệ được huấn luyện theo tiêu chuẩn của NATO. Ít nhất 8 chiếc trong số này đã bị các lực lượng Nga phá hủy.

