Covid-19: Số ca mắc mới ở Singapore tăng dựng đứng

Covid-19 lây lan "như cháy rừng" trong Điện Kremlin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16-9 cho biết đợt bùng phát dịch khiến ông phải tự cách ly "tồi tệ hơn rất nhiều" so với báo cáo ban đầu, khi virus dường như đang lây lan "như cháy rừng" trong Điện Kremlin và đã có hàng chục ca dương tính. Tổng thống Putin hồi tháng 6 cho biết ông đã được tiêm 2 liều vắc-xin Covid-19 do Nga sản xuất: Sputnik V. Hôm 14-9, ông chủ Điện Kremlin nói rằng vắc-xin giúp cơ thể ông tạo ra lượng kháng thể "khá cao" và "hãy chờ xem hiệu quả thực tiễn sẽ như thế nào". Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tự cách ly vì Covid-19. Ảnh: RT Theo đài RT, ca nhiễm "đột phá" ở những người đã được tiêm phòng đầy đủ hiện chiếm tỉ lệ tương đối cao ở những trường hợp mắc Covid-19 mới tại các nước có tỉ lệ tiêm phòng cao. Các nhà phát triển vắc-xin Sputnik V khẳng định những người đã được tiêm 1 liều vắc-xin ít có nguy cơ nhiễm Covid-19 nặng, phải nhập viện hoặc tử vong hơn rất nhiều so với nhóm chưa tiêm.