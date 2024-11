CNN: “Trục kháng chiến” Iran suy yếu khiến phiến quân Syria trỗi dậy mạnh khác thường?

Phe nổi dậy Syria hiện đang mở rộng các hoạt động quân sự ở tỉnh Aleppo. Ảnh: Anadolu.

Phiến quân Syria mở cuộc tấn công lớn

Tại miền bắc Syria, các nhóm nổi dậy đã tiến hành một chiến dịch quân sự bất ngờ, được mô tả là lớn nhất trong nhiều năm.

Chiến dịch này nhằm vào các khu vực do lực lượng chính phủ Syria kiểm soát ở tỉnh Aleppo. Trong một thời gian ngắn, phiến quân đã chiếm được khoảng 40 thị trấn, làng mạc và một căn cứ quân sự của quân đội Syria, tịch thu nhiều vũ khí.

Các nhóm phiến quân đến từ nhiều phe phái đã liên kết với nhau trong chiến dịch này và tập trung lực lượng để tiến sát thành phố Aleppo vào ngày 28/11. Đây là thành phố lớn thứ hai của Syria. Sự can thiệp của Nga giúp quân đội Syria giành lại thành phố này vào năm 2016.

Theo các nhóm phiến quân, chiến dịch mang tên “ngăn chặn sự gây hấn” nhằm đáp trả các cuộc không kích mà họ cho rằng do quân chính phủ Syria và lực lượng thân Iran thực hiện. Những cuộc tấn công này đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại các khu vực tập trung người dân tị nạn ở tỉnh Idlib do phe nổi dậy kiểm soát, khiến hơn 30 dân thường thiệt mạng, theo thông tin do các nhóm phiến quân đưa ra.

Đại diện của các nhóm phiến quân thông báo chiến dịch này trên Telegram, nhấn mạnh mục tiêu là ngăn chặn lực lượng của chính phủ Syria và các dân quân Iran. “Họ đã tuyên chiến với nhân dân Syria, gây ra chết chóc và tàn phá,” một tuyên bố cho biết.

Đây là cuộc đụng độ lớn đầu tiên giữa các phe nổi dậy Syria và chính quyền Assad kể từ tháng 3/2020, khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại miền bắc đất nước.

Đây là cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất giữa quân đội Syria và các nhóm phiến quân kể từ năm 2020. Ảnh: Anadolu.

Hiện tại, quân đội Syria với sự yểm trợ từ các chiến đấu cơ Nga, đang nỗ lực chặn đà tiến công của phiến quân và giành lại các khu vực vừa bị đẩy lùi.

“Trục kháng chiến” Iran suy yếu

Theo các nhà phân tích, chiến dịch của phiến quân Syria được thúc đẩy bởi sự suy yếu của Iran và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực hay còn gọi là “trục kháng chiến”.

Nanar Hawach, một chuyên gia cao cấp tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, nhận định: “Phiến quân nhận ra cơ hội nối lại hoạt động quân khi Hezbollah suy yếu còn Iran chịu áp lực và Nga đang tập trung cho chiến sự ở Ukraine. Thành công ban đầu khiến họ bất ngờ và quyết định mở rộng chiến dịch”.

Sự suy yếu của Hezbollah là yếu tố quan trọng. Tổ chức do Iran hậu thuẫn từng đóng vai trò đáng kể trong việc hỗ trợ quân đội Syria giành lại các vùng đất chiến lược từ tay các nhóm nổi dậy. Tuy nhiên, Hezbollah đã phải rút bớt lực lượng từ Syria về Lebanon để đối phó với các cuộc tấn công của Israel, khiến ảnh hưởng ở Syria suy giảm đáng kể.

Thêm vào đó, Iran cũng gặp nhiều khó khăn do leo thang căng thẳng với Israel. Một trong những vụ việc nổi bật là cuộc không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà gần Đại sứ quán Iran tại Damascus hồi tháng 4/2024, khiến một chỉ huy cao cấp của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thiệt mạng. Hôm 28/11, Iran xác nhận một chỉ huy IRGC mang hàm tướng thiệt mạng trong giao tranh với phiến quân gần Aleppo.

Đối với các phiến quân Syria, chiến dịch này không chỉ nhằm mở rộng lãnh thổ kiểm soát mà còn là cơ hội để đối đầu với “trục kháng chiến” của Iran.

Hassan Abdelghani, phát ngôn viên của liên minh phiến quân, tuyên bố lực lượng sẽ không dừng lại cho đến khi loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Abdelghani cũng cáo buộc Iran “lợi dụng người Ả Rập và Hồi giáo để thực hiện những kế hoạch riêng”.

“Mục tiêu của Hezbollah và Iran là mở rộng ảnh hưởng ở Syria. Nhưng mục tiêu này đã giảm đi trong năm qua do nhân tố Israel, đặc biệt là sau khi quân đội Israel leo thang xung đột ở Lebanon”, ông Hawach nhận định.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]