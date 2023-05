Chủ tịch Ủy ban châu Âu thăm Kiev, cam kết tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. (Ảnh: AP)

“Chủ tịch Ủy ban châu Âu sẽ có mặt ở Kiev và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để tái khẳng định sự ủng hộ của Liên minh châu Âu (EU) với nước này”, Mamer nói.

Ông cũng cho biết EC đã quyết định trao tặng cho Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine Giải thưởng Charlemagne, giải thưởng được trao hằng năm cho những đóng góp vì sự thống nhất của EU.

Mamer nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của bà Von der Leyen tại Kiev là xác nhận ý định của EU trong việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Thông báo của EC về chuyến thăm của bà Von der Leyen được Tass cho là bất thường, vì kể từ khi xung đột bùng phát, Brussels chỉ báo cáo về các chuyến thăm của các chính trị gia châu Âu sau khi họ đến Kiev. Điều này luôn được giải thích là do "lo ngại về an ninh". EC không tiết lộ lý do vì sao chuyến thăm lần này của bà Von der Leyen lại được thông báo trước.

Vào ngày 9/5, EU không kỷ niệm chiến thắng trước Đức quốc xã, thay vào đó là Ngày châu Âu - kỷ niệm tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Pháp khi đó là Robert Schuman vào ngày 9/5/1950 về việc thành lập Cộng đồng Than và Thép châu Âu, tiền đề cho quá trình hội nhập châu Âu.

