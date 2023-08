Chiếc máy bay thứ hai bí ẩn vụ rơi chuyên cơ chở "trùm" Wagner

Nhà chức trách Nga hôm nay (24/8) xác nhận chuyên cơ Embraer Legacy 600 mang số hiệu đuôi RA-02795 chở ông Yevgeny Prigozhin cùng 6 thành viên quan trọng khác của tập đoàn an ninh tư nhân Wagner đã rơi ở bang Tver, khiến toàn bộ những người có mặt trên khoang thiệt mạng, RT đưa tin.

Hiện trường rơi máy bay chở ông Prigozhin. Ảnh: GettyImages

Chiếc RA-02795 gặp nạn khi thực hiện chuyến bay từ thủ đô Moscow đến thành phố St. Petersburg. Các đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, máy bay chở ông Prigozhin dường như hỏng cánh chính, quay nhiều vòng trên không rồi rơi nhanh xuống đất.

RT dẫn dữ liệu từ dịch vụ theo dõi hàng không FlightRadar24 cho hay, một chiếc máy bay khác cũng có liên quan đến ông Prigozhin, mang số đuôi RA-02878, đã cất cánh ở Moscow ngay sau chiếc RA-02795.

Máy bay mang số hiệu đuôi RA-02878. Ảnh: JetPhotos

Tuy nhiên, máy bay RA-02878 đã quay lại Moscow và hạ cánh sau khi có tin tức về vụ tai nạn. Chưa rõ vai trò của chiếc RA-02878 và những người có mặt trên khoang.

Đến nay 8 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường chiếc RA-02795 rơi, theo Interfax. Danh tính các thi thể chưa được công bố. Nhà chức trách Nga cũng chưa chính thức xác nhận ông Prigozhin thiệt mạng.

Khoảnh khắc chiếc RA-02795 rơi. Ảnh: SkyNews

Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được làm rõ. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang làm việc ở hiện trường. Ủy ban Điều tra Nga thông báo họ đã mở cuộc điều tra về vụ rơi máy bay.

Vẫn theo dữ liệu của FlightRadar24, trước khi biến mất, chiếc máy bay chở ông Prigozhin đã thay đổi độ cao liên tục bất thường. Ian Petchenik, giám đốc truyền thông của Flightradar24, nói rằng chiếc Embraer Legacy "đột ngột lao xuống theo phương thẳng đứng" vào khoảng 18h19 (giờ địa phương).

RiaNovosti tiết lộ, một mảnh vỡ của chiếc RA-02795 được tìm thấy cách hiện trường 2km.

Báo New York Times thông tin, hãng Embraer của Brazil, cho biết họ đã ngừng cung cấp bất cứ hình thức hỗ trợ nào đối với chiếc máy bay trong vụ việc từ năm 2019 do tác động của các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga do phương Tây áp đặt.

Lực lượng Không quân Brazil khẳng định Nga là bên chịu trách nhiệm điều tra vụ việc. Brazil có thể tham gia hỗ trợ nếu Moscow đề nghị.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]