Cháy nhà máy Đài Loan có nhiều lao động Việt Nam, 5 lính cứu hỏa hy sinh

Chủ Nhật, ngày 29/04/2018 18:00 PM (GMT+7)

Thời sự thế giới Sự kiện:

Trong số 7 người lính cứu hỏa xông vào nhà máy Công ty Kính Bằng ở thành phố Đào Viên cứu người trong vụ hỏa hoạn đêm 28-4 đã có 5 người hy sinh, 1 người đang trong tình trạng nguy kịch và 1 người bị thương không nghiêm trọng.

Trận hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 9 giờ tối ngày 28-4 ở nhà máy Kính Bằng chuyên sản xuất bảng mạch in (PCB) ở thành phố Đào Viên của Đài Loan. Theo trang mạng xã hội của cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan thì nơi đây có khoảng 200 công nhân Việt Nam đang làm việc nhưng rất may tất cả các công nhân Việt Nam vẫn an toàn dù có thiệt hại về tài sản.

Lực lượng cứu hỏa thành phố Đào Viên nỗ lực dập lửa và cứu người từ đêm 28-4 đến tận sáng 29-4. Ảnh: Central News Agency

Trong quá trình chữa cháy cho nhà máy, khi nhận được tin báo vẫn còn công nhân người nước ngoài bị mắc kẹt bên trong, 7 lính cứu hỏa đã dũng cảm lao vào nhà máy đang cháy dữ dội cứu người nhưng do nhà máy có quá nhiều hóa chất dễ cháy nên ngọn lửa lan quá nhanh khiến các anh cũng bị mắc kẹt và được thông báo mất tích.

Đến 5 giờ sáng ngày 29-4, 3 trong số 7 lính cứu hỏa bị mắc kẹt đã lần lượt được đưa ra khỏi nhà máy. Anh Lu Chng-yu (Lữ Tôn Úc) là người lính cứu hỏa đầu tiên được cứu khỏi hiện trường và đã được đưa đi bệnh viện với những chấn thương không đe dọa tính mạng.

Người lính cứu hỏa thứ hai được cứu ra là anh Lin Po-ting (Lâm Bách Đình). Anh được cấp cứu khẩn cấp nhưng đã qua đời tại bệnh viện. Người lính cứu hỏa thứ ba được đưa đến bệnh viện lúc khoảng gần 5 giờ sáng nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.

Đến khoảng 4 giờ 14 phút sáng, đã có thêm 4 lính cứu hỏa nữa được tìm thấy và đưa đến bệnh viện nhưng cả 4 anh đều đã hy sinh.

Các lính cứu hỏa vào ứng cứu đồng đội cho biết 7 người đồng nghiệp của họ đều được tìm thấy ở tầng trệt. Về phía những công nhân người nước ngoài bị mắc kẹt thì một công nhân 40 tuổi đã được tìm thấy sau đó nhưng đã tử vong tại bệnh viện, còn một người khác thì đã bị chết cháy trong nhà máy.

Những người lính cứu hỏa dũng cảm mệt mỏi và kiệt sức sau một đêm chiến đấu với ngọn lửa hung hãn để cứu người. Ảnh: Taiwan News

Thị trưởng thành phố Đào Viên Cheng Wen-tsan (Trịnh Văn Xán) đã rời hiện trường vụ cháy lúc 5 giờ sáng và sẽ tiếp tục thông tin đến công chúng cụ thể hơn về vụ cháy.