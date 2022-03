Cận cảnh 5 tên lửa MANPADS - loại vũ khí "hủy diệt" nguy hiểm nhất thế giới

Thứ Ba, ngày 15/03/2022 21:00 PM (GMT+7)

Top 5 hệ thống tên lửa phòng không vác vai hay hệ thống tên lửa phòng không di động (MANPADS) được Army Technology bình chọn dựa trên phạm vi, tốc độ và tính năng của chúng.

Trong số top 5 hệ thống tên lửa phòng không vác vai hay hệ thống tên lửa phòng không đi động (MANPADS) mạnh nhất thế giới, 3 vũ khí được chế tạo từ các nhà sản xuất châu Âu. Trang Army Technology đã liệt kê các MANPADS hàng đầu thế giới dựa trên phạm vi, tốc độ và tính năng của chúng.

5. 9K333 Verba MANPADS

Hệ thống tên lửa phòng không di động 9K333 Verba của nhà sản xuất vũ khí Nga KB Mashynostroyeniya là sự kế thừa của hệ thống phòng không Igla-S MANPADS thời Liên Xô. Hệ thống này được đưa vào trang bị cho Lực lượng vũ trang Nga vào năm 2015. Nó sử dụng tên lửa 9M336, có thể di chuyển với tốc độ 400m/s để tấn công các mục tiêu nằm trong phạm vi 3km.

Hệ thống Verba tích hợp tên lửa 9M336 trong ống phóng, cơ chế phóng 9P521 và bộ dò hỏi nhận dạng trên mặt đất 1L229V. Khả năng nhắm trúng mục tiêu của MANPAD có thể được nâng cao hơn nữa với việc lắp đặt các hệ thống phát hiện, nhận dạng và chỉ định mục tiêu.

Ảnh: Vitaly V.Kuzmin.

Tên lửa 9M336 có thiết bị tìm kiếm thụ động, ba chế độ và mang đầu đạn nổ phân mảnh nặng 2,5kg với ngòi nổ tầm gần và va chạm. Nó có khả năng tấn công các máy bay cánh cố định và cánh quay, cũng như các máy bay không người lái bay ở độ cao tới 3.500m. Nó cung cấp khả năng đối phó cao (CCM) trong môi trường tự nhiên, lộn xộn và chống lại mồi nhử nhiệt pháo hoa.

4. FIM-92 Stinger

FIM-92 Stinger MANPADS là tên lửa phóng tên lửa do Raytheon Missile Systems sản xuất. Nó được đưa vào phục vụ trong Quân đội Mỹ vào năm 1981 và là phiên bản kế nhiệm của FIM-43 Redeye MANPADS. Tên lửa này hiện đang được phục vụ tại hơn 18 quốc gia và 4 lực lượng vũ trang của Mỹ. Nó đã ghi được hơn 270 lần bắn trúng máy bay cánh cố định và cánh quay.

Ảnh: MDAA.

Hệ thống Stinger nặng 15,2kg và tích hợp cụm ống ngắm, cụm giá đỡ, bộ làm mát pin và đạn tên lửa. Nó sử dụng tên lửa Stinger-RMP mới nhất được trang bị đầu dò hồng ngoại thụ động. Ngoài ra, nó mang một đầu đạn xuyên phá nặng 3kg được trang bị ngòi nổ gần.

Tên lửa di chuyển với tốc độ 750m/s và có thể tấn công mục tiêu ở độ cao tới 3.500m và trong phạm vi 8.000m. Nó cung cấp tỷ lệ tiêu diệt cao chống lại các mục tiêu di chuyển nhanh trên không, bao gồm máy bay cánh quay và cố định ở tầm thấp, tàu cánh quạt và tên lửa hành trình.

3. MANPADS Mistral

Mistral MANPADS là hệ thống vũ khí VSHORAD do MBDA Missile Systems sản xuất. Được 27 quốc gia trên toàn thế giới triển khai, hệ thống tên lửa này có tỷ lệ tương tác đã được chứng minh là 97% và độ tin cậy cao hơn so với các hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp khác.

Hệ thống cơ động nặng 19,7kg và bệ phóng hạng nhẹ của nó cho phép bắn từ mặt đất hoặc từ phương tiện, tòa nhà hoặc tàu. MANPADS sử dụng tên lửa Mistral, tích hợp đầu phóng lớn hơn 40% so với các đối thủ và chứa đầu đạn nặng 3kg, khi so sánh với đầu đạn 1,2kg do vũ khí đối thủ mang theo.

Ảnh: MDBA.

Hệ thống Mistral VSHORAD có thiết bị ngắm nhiệt và có thể được giao tiếp với hệ thống điều phối và điều khiển hỏa lực. Nó cung cấp tốc độ cao 930m/s và xác suất tiêu diệt cao đối với một loạt mục tiêu trên không, bao gồm máy bay chiến đấu cánh cố định và máy bay chiến đấu tốc độ cao và có tính cơ động cao.

2. STARStreak LML-NG

STARStreak Lightweight Multiple Launcher-Next Generation (LML-NG) là một hệ thống phòng không tầm gần cơ động do Thales cung cấp. Nó được đưa vào phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Anh vào năm 2000 và cũng đang hoạt động cùng với các lực lượng vũ trang của Nam Phi, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Mỗi thiết bị LML-NG tích hợp chân máy, cụm đầu và cụm cảm biến nặng tới 53kg. Nó có thể được lắp ráp và sẵn sàng chiến đấu trong vòng chưa đầy hai phút. MANPADS sử dụng hai tên lửa STARStreak sẵn sàng khai hỏa để tấn công liên tiếp nhiều mục tiêu. Nó sử dụng TV và camera ảnh nhiệt, cũng như các chế độ theo dõi mục tiêu thủ công hoặc tự động để có xác suất trúng đích cao.

Ảnh: UK Defence Forum.

Tên lửa STARStreak có tốc độ tối đa 1.029m/s và có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 7.000m. Nó mang ba trọng tải phi tiêu và sử dụng hệ thống dẫn đường bằng tia laze. Nó cung cấp khả năng bao phủ tốt hơn và hiệu suất ở độ cao lớn, cũng như độ chính xác cao chống lại các mục tiêu nhỏ trên không như UAV.

1. RBS 70 NG

RBS 70 NG (thế hệ mới) là hệ thống phòng không tầm ngắn (VSHORAD) cơ động do Saab cung cấp. Nó là một biến thể cải tiến của hệ thống RBS 70, đã được 19 quốc gia trên toàn thế giới mua lại. Thiết kế mô-đun của VSHORAD mới tương thích với các thế hệ tên lửa RBS 70 hiện tại cho đến tên lửa thế hệ thứ tư mới nhất BOLIDE.

Ảnh: Army Technology.

MANPADS nặng 87kg bao gồm một tên lửa trong thùng phóng, một giá bắn ba chân và một ống ngắm NG. Nó sử dụng tên lửa VSHORAD tất cả mục tiêu BOLIDE mới được trang bị hệ thống dẫn đường cho người lái chùm tia laze. Tên lửa có tốc độ 686m/s và có thể tấn công máy bay cánh cố định và cánh quay, cũng như tên lửa hành trình và UAV ở độ cao lên tới 5.000m và tầm bắn trên 9km.

Nó mang lại xác suất trúng đích cao và thu hút các mục tiêu trong môi trường lộn xộn và các biện pháp đối phó. Đầu đạn định hình và đầu đạn phân mảnh kết hợp mà tên lửa mang theo giúp hệ thống này có thể đánh bại các mục tiêu trên không và trên mặt đất được bảo vệ bằng áo giáp.

