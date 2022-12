Các đòn trừng phạt của phương Tây với dầu Nga khởi đầu không suôn sẻ

Giá dầu tiếp tục có nhiều biến động theo diễn biến kinh tế Theo OilPrice, trong phiên giao dịch ngày 6-12, giá dầu WTI đạt 77,47 USD/thùng, tăng 0,16% so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 83,01 USD/thùng, giảm 2,99%. Ở các hợp đồng tương lai, giá dầu WTI giao tháng 1-2023 giảm 1,5%, xuống 79,98 USD/thùng. Có cùng mức giảm, giá dầu Brent giao tháng 2 còn 85,57 USD/thùng Dù chưa có dấu hiệu cho thấy giá sẽ tăng đột biến nhưng một số nhà phân tích tin rằng thị trường vẫn đang xem nhẹ những rủi ro tiềm ẩn bắt nguồn từ lệnh trừng phạt mới của EU và mức giá trần. Bên cạnh đó, một lý do khác khiến thị trường dầu chưa có biến động mạnh là do nhà đầu tư vẫn cần thời gian để khẳng định sức tiêu thụ dầu mỏ của Trung Quốc phục hồi bền vững cũng như chờ đợi các động thái mới của Mỹ liên quan đến chính sách tiền tệ.