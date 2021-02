Bị tố không cấp đầy đủ dữ liệu Covid-19 cho nhóm điều tra WHO, TQ "hỏi vặn" lại Mỹ

"Mỹ có thể cung cấp toàn bộ dữ liệu thô của các trường hợp Covid-19 của họ không? Liệu Washington có thể tiến hành hợp tác toàn diện với WHO và mời các chuyên gia WHO tới điều tra nguồn gốc Covid-19?". Đây là những câu hỏi mà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đáp trả những nghi ngờ gần đây của Mỹ và phương Tây về hoạt động của nhóm điều tra WHO ở Vũ Hán.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh. Ảnh: VCG

Phát biểu tại một hội nghị hôm 18/2, bà Hoa nói rằng, gần đây xuất hiện nhiều bài viết từ truyền thông phương Tây nghi ngờ về cuộc điều tra của nhóm chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về nguồn gốc Covid-19 ở Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc viện dẫn thông tin cho rằng Bắc Kinh từ chối chia sẻ dữ liệu ban đầu về các ca nhiễm đầu tiên ở Vũ Hán (dữ liệu thô), làm ví dụ.

Theo bà Hoa, các bài viết này hoàn toàn không đúng với những gì mà các chuyên gia WHO đã trải qua ở Trung Quốc, đồng thời lưu ý rằng, các chuyên gia WHO rất thất vọng và xấu hổ về các bài viết của truyền thông phương Tây.

Bà Hoa còn chỉ ra rằng, sự "độc lập" điều tra mà các chính trị gia phương Tây nhắc đến không đồng nghĩa với việc các nước khác phải nghe theo phương Tây và mặc định Trung Quốc lúc nào cũng có lỗi. Các điều tra độc lập sẽ chỉ được thực hiện trên cơ sở tôn trọng khoa học và thực tế.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các chuyên gia từ Trung Quốc và nhiều nước khác đã vượt qua rào cản Covid-19 để ngồi lại cùng nhau, trao đổi thân thiện với thái độ trung thực, khoa học. Bà Hoa còn cho biết, các chuyên gia WHO đã rất tin tưởng vào sự hợp tác của Bắc Kinh. Họ còn được cấp quyền truy cập vào bất cứ nơi nào họ muốn đi và gặp bất kỳ ai có liên quan.

Đây là cái mà bà Hoa gọi là thái độ khoa học và chuyên nghiệp, trong khi cho rằng sự can thiệp của một số chính trị gia phương Tây là ví dụ về việc chính trị làm nhiễu loạn khoa học.

Bà Hoa dẫn một số bài viết quốc tế về các ca nhiễm Covid-19 được phát hiện ở nhiều nơi (ngoài Trung Quốc) vào cuối năm 2019, chỉ ra rằng truyền thông Mỹ đã nhắc đến Fort Detrick, Mỹ, nơi có phát hiện về các bệnh hô hấp bí ẩn ở khu vực xung quanh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, các trường hợp này được chính truyền thông Mỹ đưa tin chứ không phải do Bắc Kinh bịa đặt. "Chúng tôi vẫn tò mò về việc liệu Mỹ có thể cung cấp tất cả dữ liệu thô về mọi trường hợp nhiễm Covid-19 của họ hay không? Liệu Mỹ có thể hợp tác toàn diện với WHO và mời các chuyên gia WHO tới truy tìm nguồn gốc Covid-19 ở nước này rồi đưa ra các kết quả điều tra độc lập hay không?", bà Hoa nêu ra các câu hỏi.

Phát ngôn của bà Hoa được đưa ra sau khi truyền thông phương Tây cho rằng, 3 trong số các chuyên gia của WHO tới Vũ Hán điều tra có quan hệ mật thiết với Bắc Kinh, và Ngoại trưởng Anh Dominic Raab chỉ trích về mức độ tiếp cận của các chuyên gia WHO.

