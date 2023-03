Bí ẩn về "lỗ thủng" trên nhiều tòa nhà ở Hong Kong

Du khách từng tới thăm Hong Kong (Trung Quốc) sẽ bất ngờ khi thấy không ít những tòa nhà chọc trời tại đây đều được thiết kế khoảng trống siêu to ở giữa. Ô trống này thậm chí có thể cao tới vài tầng. Và những lỗ hổng này đều mang ý nghĩa sâu xa của nó.

Theo thuyết phong thủy Trung Hoa, những lỗ thủng đó được tạo ra như một lối đi để các con "rồng thiêng" vào nơi trú ngụ của chúng ở ngọn núi phía sau lưng các tòa nhà. Cũng theo học thuyết lâu đời này, vị trí đắc địa của các tòa nhà là tựa sơn hướng thủy, tức là sau lưng có núi trước mặt có sông, nên cần mở một lối cho rồng đi từ núi ra sông. Nếu chặn đường, sẽ mang lại điềm xấu cho cư dân sống trong tòa nhà đó.

Trên thực tế, có nhiều lý do hơn là phong thủy khiến cho các nhà đầu tư những công trình lớn đó chấp nhận bỏ phí một khoảng không gian đáng giá cả đống tiền.

Được xây dựng năm 1986 trên diện tích 88.733m2 với giá 38 triệu USD, khu phức hợp nhìn ra biển The Repulse Bay có hẳn một lỗ hổng rộng 16m, cao 24m. Thiết kế khác thường này được lựa chọn vì lý do thẩm mỹ. "Chúng tôi tin rằng đó là tòa nhà đầu tiên được thiết kế kiểu này ở Hong Kong", Martyn Sawyer, một thành viên trong ban giám đốc Hongkong and Shanghai Hotel, chủ đầu tư tòa nhà cho biết.

Người dân Hong Kong tin rằng có một gia đình rồng sống ở các núi đồi xung quanh hòn đảo; mỗi sáng, rồng mẹ đưa các con ra biển tắm. Bởi thế, các tòa nhà chắn đường từ núi ra biển phải để chừa lại các lỗ hổng để rồng đi qua.

Những năm 1980, tốc độ xây dựng cao ốc ở Hồng Kông tăng lên chóng mặt, gây ra "hiệu ứng tường" với các tòa nhà san sát cạnh nhau. "Ngày càng nhiều cao ốc mọc lên san sát, và người dân bắt đầu phàn nàn về việc họ bị chắn tầm nhìn và chỗ lưu thông không khí", Michael Chiang, một kiến trúc sư cho biết.

Điều này khiến chính quyền cũng như các nhà đầu tư buộc phải tìm giải pháp để dung hòa cả hai - sự phát triển và sự hài lòng của người dân.

Có những giai đoạn chính quyền Hong Kong chỉ cấp phép cho các tòa nhà cao tầng nếu như đạt chuẩn về khoảng cách xung quanh, song điều đó là bất khả thi với một nơi "người đông đất hiếm" như Hong Kong. Và cuối cùng, các nhà đầu tư lựa chọn cách để trống một khoảng không nhất định giữa tòa nhà.

Đương nhiên, còn có những lý do khác nằm ngoài phong thủy và kinh tế. Ví dụ điển hình là tòa nhà phức hợp của chính quyền đặc khu Hong Kong. Tòa nhà được xây năm 2011 ở khu Admiralty cũng có một lỗ hổng khổng lồ, lớn hơn bất kỳ ô thoáng nào khác từng có.

"Nó không liên quan đến phong thủy, mà thể hiện ý tưởng về sự kết nối và sẻ chia", Rocco Yim, nhà đồng sáng lập hãng thiết kế Rocco cho biết. Công trình cao 118m giống như một khung cửa khổng lồ, với một chân là cơ quan lập pháp, một chân là cơ quan hành pháp còn tầng nằm ngang liên kết 2 cơ quan này. Một công viên công cộng được bố trí ngay bên dưới.

Tòa tháp có trụ sở của ngân hàng Trung Quốc từng bị chỉ trích bởi hình dáng thiết kế không đúng theo truyền thống và không có "cổng rồng". Điều này đi ngược lại phong thủy truyền thống nên cũng ít người tới hơn.

Để "tránh tai họa", tòa nhà của ngân hàng HSBC thậm chí cho xây 2 cấu trúc như khẩu pháo lắp phía trên đỉnh nóc. Hai khẩu pháo này hướng về tòa nhà ngân hàng Trung Quốc như một cách chống lại năng lượng tiêu cực.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-an-ve-lo-thung-tren-nhieu-toa-nha-o-hong-kong-a56...Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-an-ve-lo-thung-tren-nhieu-toa-nha-o-hong-kong-a569848.html