Bạn biết gì về hình thức du lịch Châu Âu cực tiết kiệm đang cực “nóng” tại Việt Nam?

Thứ Năm, ngày 31/05/2018 14:00 PM (GMT+7)

Du lịch Châu Âu từ lâu vốn được mặc định là vô cùng đắt đỏ. Thời gian khởi hành không linh hoạt, lịch trình tour chặt chẽ, khó thay đổi để phù hợp với những người không có nhiều thời gian hoặc mong muốn tự trải nghiệm nhiều quốc gia chính là những lí do đang khiến các “tín đồ” du lịch khó chạm tới ước mơ chinh phục Châu Âu.

Tiết kiệm công sức

Tour ghép Châu Âu – hình thức du lịch dù không quá mới nhưng mới chỉ “gây sốt” một thời gian ngắn gần đây đã khiến cho rất nhiều du khách “đứng ngồi không yên”. Tour ghép bắt đầu từ Châu Âu, sử dụng các dịch vụ tại bản địa như hướng dẫn viên, phương tiện di chuyển, khách sạn tại điểm đến và hoàn toàn “mở” với tất các du khách. Hình thức này được đánh giá là hình thức du lịch hiện đại, kết hợp những ưu thế của hai hình thức: tour trọn gói và tour Free & Easy. Với một khoản phí cố định, bạn sẽ được cung cấp dịch vụ di chuyển, hướng dẫn viên, khách sạn 3* với bữa ăn sáng. Chi phí này thấp hơn so với việc bạn tự đặt phòng và đặt dịch vụ bên ngoài.

Bạn sẽ không phải lo lắng về việc phải tìm kiếm thông tin về điểm đến, lo đặt phòng, đặt vé máy bay, vé tàu, vé xe bus, vé tham quan tại mỗi điểm đến cho hành trình của mình. Chưa kể khách sạn trong mùa du lịch cao điểm từ tháng 5 đến tháng 10 hết rất nhanh, nếu muốn đặt phòng phải đặt từ rất sớm hoặc chấp nhận đặt phòng xa trung tâm, di chuyển rất bất tiện, mất thời gian để đến được điểm tham quan.

So với việc đi du lịch tự túc, hình thức tour ghép sẽ tiết kiệm rất nhiều công sức cho bạn bởi rút ngắn được thời gian tìm đường, không phải lo lắng về việc đặt khách sạn cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình đi du lịch. Chỉ cần nhấc balo lên và tha hồ trải nghiệm một châu Âu tuyệt đẹp thôi!

Tiết kiệm thời gian

Tour ghép khởi hành hàng tuần, thường có lịch trình kéo dài 7 ngày và là lịch trình xoay vòng khép kín. Lịch trình này đã được nghiên cứu rất kỹ để bạn có thể trải nghiệm được điểm đến, khám phá vẻ đẹp của từng quốc gia mà không tốn quá nhiều thời gian. Đây là lịch trình cố định quanh năm, phù hợp với nhiều đối tượng đặc biệt là các đối tượng có ít thời gian, mong muốn kết hợp chuyến công tác, thăm thân với việc đi du lịch tới một hoặc nhiều thành phố tại châu Âu.

Không mất công chờ đợi để đủ đoàn, lịch trình của mỗi ngày trong tour là hoàn toàn cố định, bạn có thể tham gia vào bất kì thời điểm nào. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể chủ động hoàn toàn trong việc săn vé giá rẻ hoặc lựa chọn thời gian du hí châu Âu phù hợp với kế hoạch bản thân hay kết hợp thăm thân, công tác đều rất thuận tiện.

Một điểm cộng rất lớn của hình thức tour ghép này là bạn có thể lựa chọn điểm đến phù hợp. Lịch trình đã định sẵn, bạn có thể tự do thêm – bớt ngày tham gia tour – tương ứng với những điểm bạn mong muốn được tham quan. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp tuyến điểm để được trải nghiệm nhiều hơn, ví dụ 4 ngày tuyến đỏ (Pháp – Luxembourg – Đức) kết hợp với 7 ngày tuyến xanh biển (Đức – Cộng hoà Séc – Slovakia – Hungary – Áo – Thuỵ Sỹ- Đức) hoặc 2 ngày tuyến đỏ tại Paris kết hợp với 6 ngày tuyến xanh lá (Pháp – Thuỵ Sỹ - Ý – Vatican – Monaco – Pháp)…

Dịch vụ thông minh thích hợp với mọi độ tuổi

“Trẻ” hơn và linh hoạt hơn so với tour truyền thống, tour ghép phù hợp với nhiều độ tuổi, tăng sự độc lập và mang tới cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời hơn, gần gũi hơn tại trời Âu. Không chỉ an toàn hơn so với du lịch tự túc, hình thức tour ghép cũng giúp du khách Việt an tâm hơn khi đi du lịch, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển chung của du lịch thế giới. Ngoài ra với việc chủ động ăn uống, bạn sẽ tiết kiệm được tương đối chi phí đồng thời tự do trải nghiệm ẩm thực địa phương với mức giá rất mềm.

Bạn có thể lựa chọn đi cùng bạn bè, người thân hoặc lang thang khắp Châu Âu 1 mình mà vẫn có hướng dẫn viên người Việt, xe đưa đón và khách sạn 3* toàn bộ hành trình. Trải nghiệm Châu Âu theo phong cách của người bản xứ và tự do kết bạn trong hành trình hệt như đang đi du lịch tự túc, thật thoải mái phải không nào?

Tiết kiệm chi phí

Chỉ với 78 Euro/ ngày tương đương với hơn 2 triệu, bạn sẽ hoàn toàn không phải lo lắng về chỗ ở cũng như cách thức di chuyển tới các điểm đến, đồng thời có hướng dẫn viên người Việt trên toàn chặng.

Uy tín và chất lượng

Tour ghép đang là hình thức cực kì phát triển tại Châu Âu. Được thành lập từ năm 1988, Go Europe Go là đơn vị đầu tiên và có tới 13 năm cung ứng dịch vụ tour ghép tại thị trường châu Âu, đón tiếp 200,000 lươt khách du lịch quốc tế sử dụng dịch vụ. GoEuGo là đơn vị đầu tiên mang sản phẩm du lịch vượt trội này tới Việt Nam và đang tạo nên một trào lưu du lịch mới cực hấp dẫn. Tính từ năm 2015 đến năm 2017, đã có tới 5000 lượt khách Việt Nam trải nghiệm và hài lòng với dịch vụ GoEuGo cung cấp.

Bạn đã sẵn sàng lên đường cùng chúng tôi?

Ở thị trường Việt Nam, Tour Châu Âu Dế Việt được lựa chọn là đại lý chính thức và uy tín số 1 của GoEuGo. Cùng đội ngũ tư vấn viên với hơn 8 năm trong ngành du lịch và kinh nghiệm phục vụ trên 1500 khách hàng mỗi năm, Dế Việt tự tin mang tới cho bạn những trải nghiệm du lịch tuyệt vời và đáng nhớ.

Liên hệ ngay với chúng tôi tại số hotline 0968.626.939 hoặc email chauau@deviet.vn để nhận được những tư vấn tận tình và chân thành nhất cho chuyến du lịch Châu Âu sắp tới của bạn.