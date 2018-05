Vừa lọt top HH đẹp nhất thế giới, Huyền My gây thất vọng với mặt đơ cứng

Thứ Bảy, ngày 05/05/2018 18:45 PM (GMT+7)

Huyền My xinh đẹp như nàng công chúa trong sự kiện gần đây nhưng nhìn kỹ dung nhan của cô, ai cũng phải ngỡ ngàng.

Huyền My xinh đẹp khoe chân dài thon với đầm nữ tính

Là một trong những người đẹp đắt show nhất trong top những Hoa - Á hậu làng giải trí Việt, Huyền My thường xuyên được săn đón tại nhiều sự kiện lớn trong nước. Khác với những lần trước đó, Huyền My chuộng đầm dạ hội đuôi cá ôm sát, khoe đường cong nữ thần, lần này cô kín cổng cao tường hơn với đầm ngắn đơn giản. Thiết kế màu xanh mát với họa tiết hoa hồng ấn tượng cùng những đường nhún bèo nữ tính, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung và mềm mại đúng bản chất của mọi cô gái.

Cùng với đó, Huyền My chọn cách buộc tóc gọn sau lưng với những lọn nhỏ buông hững hờ gợi cảm. Tưởng rằng xinh đẹp, tươi tắn nhưng nhìn kỹ mới thấy gương mặt của Huyền My đơ cứng như tượng sáp. Liệu rằng, Huyền My lại là nạn nhân của make up hay do photoshop quá đà.

Được trang điểm kỹ càng, Huyền My vẫn giữ vững phong độ về dung mạo "nữ thần"

Người đẹp nhí nhảnh "bắn tim" tương tác tự nhiên trước ống kính nhiếp ảnh gia

Khuôn mặt trắng bệch của Huyền My nổi trội hơn so với những thành viên còn lại

Cận cảnh khuôn mặt giống tượng sáp của người đẹp

Trước đó, Huyền My từng khiến người hâm mộ "hết hồn" khi khoe mặt chưa trang điểm, giống phẫu thuật thẩm mỹ. Cô là một trong những người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ bởi vẻ đẹp luôn rạng rỡ với những đường nét hài hòa.

Nhan sắc Huyền My lạ lẫm từng khiến người hâm mộ nghi ngờ cô phẫu thuật thẩm mỹ

Nhưng thực chất do Huyền My không make up phần mắt như mọi khi